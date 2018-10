Hjalmer Larsen om sin far: - Større kærlighed fandtes ikke

View this post on Instagram

Kære far. Du sagde tit, at du havde haft noget så usædvanligt som en lykkelig barndom. Det kor tilslutter jeg mig i dén grad. Og tilføjer så også teenage og voksenliv. Heldigvis sagde jeg det tit til dig selv, men det tåler uendelige gentagelser. Større kærlighed fandtes ikke, end den du øsede ud over mig og Lui dagligt og hele tiden. Tak for det og tak fordi “kurven” hos dig og mor var tom, for bedre sted at lande fandtes heller ikke. Jeres gensidige kærlighed var uendelig og misundelsesværdig og en af dem, som aldrig forsvinder. Vi var en tæt lille familie, men de sidste ni måneder røg det alligevel op på et helt andet niveau. Det her billede er fra maj i år. De mange mange timer vi tilbragte ved dit spillebord i stuen, og hvor vi drev resten af familien til vanvid med vores ubehjælpsomme håndtering af diverse instrumenter og skrig og skrål, fylder mig med stor glæde og længsel. ❤️ Hver gang en af os i huset skulle gå, råbte de tre andre "Se dig for og vi ses!" op til flere gange. Så fra mig til dig: Se dig for lille far, og vi ses.