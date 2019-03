Høgen Herdis skal løse mågeproblem i Bogense

Et stort skinnende vingefang, kraftfulde bask og skarpe kløer.

Selvom Høgen Herdis endnu ikke er fuldvoksen og stadig under oplæring, er det ikke så underligt, at den indgyder respekt blandt luftens andre fugle.

Og snart skal høgeungen stå sin prøve som et alternativt måge-bekæmpelsesmiddel i Danmark.

Sådan lyder det fra falkoner Henrik Christensen, der har trænet Herdis, en såkaldt Harris høg, i falkonerens have i Bogense på Fyn.

- I Belgien, hvor jeg har fået min fugl fra, har de har haft stor succes med at fjerne både måger og råger ved at bruge høge, siger han i 'Go' morgen Danmark'.

Forhåbentligt kan høge som Henrik Christensens gøre det samme i Danmark. For de seneste 30 år er mågernes karakteristiske skrig blevet en alt for velkendt lyd i bybilledet i både Odense, Aarhus, København, Aalborg og flere andre danske byer.

Mange forsøg på at komme mågerne til livs

Måger i byerne betyder ikke kun larm.

Bestanden er generelt voksende, og nem adgang til mad i form af affald og sikker afstand fra mågernes naturlige fjender ved kysten gør byerne til et ideelt ynglested.

Men mågernes afføring ødelægger biler, tage og tagrender, og fuglene endevender skraldespande i jagten på et måltid - til stor gene for de lokale.

Derfor har mange kommuner nærmest forsøgt alt for at komme mågeproblemet til livs.

I Aarhus Kommune har man forsøgt sig med måge-sikrede skraldespande for at fjerne fuglenes kilde til mad, mens Aalborg Kommune hyrede en jæger og penslede mågernes æg med olie, så fostrene døde, for at begrænse bestanden.

Ifølge Anders Jensen fra Miljøstyrelsen glemmer mange danskere også, at de selv er med til at tiltrække måger, når de efterlader skrald eller fodre ænder med brød. Foto: Bax Lindhardt / Ritzau Scanpix

Ingen af løsningerne har dog formået at fjerne fuglene permanent fra byerne.

Det skyldes, at fuglene vender tilbage til det sted, de yngler hvert år, men her har høgen en anden effekt, lyder det fra Henrik Christensen.

Den skræmmer ifølge falkoneren mågerne væk, så de yngler et andet sted og ikke vender tilbage, som de ellers instinktivt ville gøre.

- Og marts er højsæson for de fleste mågearters redebyggeri, så det er nu, at en høg vil kunne gøre en forskel, siger Henrik Christensen.

Sådan fjerner man måger med høge

Med Høgen Herdis dræber man ikke mågerne.

Man stresser dem, forklarer Henrik Christensen.

Efter regelmæssige besøg i tre til fire uger med rovfuglen, hvor man fjerner mågernes reder og stiller en skræmmeugle af plastik eller en udstoppet ræv op, forsvinder mågerne.

Fuglene vil opleve stedet for usikkert til at bygge rede og søge andre steder hen, garanterer han.

I både Ballerup og Aalborg har de haft gode erfaringer med brug af høge til at skræmme måger væk, derfor er Henrik Christensen overbevist om, at det er noget, som rent faktisk virker med tiden.

- Når jeg kommer to gange om dagen på forskellige tidspunkter, så vil mågerne til sidst flyve, siger falkoneren, som selv har testet sin metode ved et erhvervsbyggeri udenfor Bogense.

Miljøstyrelsen er enige i, at det kræver vedholdenhed at komme af med fuglene, og de anbefaler også, at man sætter tidligt ind.

Her kalder man høge-metoden "en spændende mulighed".

- Man må som udgangspunkt ikke forstyrre mågerne i ynglesæsonen, men hvis man kan lave en effektiv skræmmekampagne inden ynglesæsonen, så vil de typisk flytte sig, siger Anders Jensen, som er specialkonsulent og vildtforvalter i Miljøstyrelsen.

Låner sin høg ud gratis

Høgen Herdis skal endnu trænes, før den for alvor kan skræmme mågekolonier på fuld tid på Fyn og omegn.

Henrik Christensen har tilladelse til at flyve med Herdis overalt, og fordi der ikke er tale om en reguleringen af bestanden, skal han ikke søge tilladelse, når han skal på mågevagt.

Men lige nu søger han mågeplagede boligejere i området omkring Bogense, som vil lade ham træne Herdis, da den stadig kun er en unge.

Henrik Christensen håber, at flere kan se idéen i at lade en høg ordne sagerne.

- Det er naturlig måde at flytte mågerne på, som ikke involverer, at de bliver slået ihjel, slutter han.