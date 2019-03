Coke, bitches og snitter på fynsk højskole: Husker du manden, de kaldte Niarn?

Den danske rapper Niarn var kendt som en fandenivoldsk gadedreng, der rappede om at drikke sig stiv og tage stoffer. Men hvad de færreste vidste var, at det alkoholforbrug, han rappede om, næsten slog ham ihjel. Massive mængder alkohol kostede ham både kærligheden og karrieren.

Torsdag lagde Niels Roos vejen forbi Nordfyns Højskole for at fortælle om sin store nedtur, sin kamp tilbage til livet og karrieren, som han har genopfundet med en ny tilgang til musikken.

Moralen var klar: Niarn kunne ikke fortsætte, hvis Niels Roos skulle overleve.

2013: Indlæggelsen

Han vågnede op hos ekskæresten med alvorlige jag fra mellemgulvet.

Smerterne føltes anderledes end hans sædvanlige morgenabstinenser. Han forsøgte sig med et par shots fra en flaske rom i barskabet. Det hjalp ikke.

Smerterne føltes, som kom de fra hans lever, og det gjorde så ondt, at han gispede efter vejret.

Modvilligt gik han med på at ringe efter lægehjælp.

Niels Roos vidste godt, hvorfor han havde ondt. Han havde ikke været ædru i flere måneder, og drak op mod to flasker vodka om dagen.

Da vagtlægen kom, var der heller ingen tvivl. Niels Roos skulle køres på hospitalet og indlægges med det samme.

- Da jeg blev rullet ind på Hvidovre Hospital, skreg jeg af smerte. Og så mistede jeg bevidstheden, fortæller han.

I 10 dage lå han indlagt på intensivafdelingen på Hvidovre Hospital, hvor han svævede ind og ud af bevidsthed.

I 2008 italesatte Niarn selv alkoholforbruget med sangen "Undskyld, jeg var fuld".

Niarn fotograferet i 2004, hvor rapperen står over for sit første hit 'Dobbelt A.' Foto: Niels Ahlmann Olesen / Ritzau Scanpix

2004: Det store gennembrud

’Dobbelt A’ blev Niels Roos’ første hit som Niarn. Han var 25 år gammel.

Nummeret, der handler om homies, småkriminalitet og slåskampe, blev Ugens Uundgåelige på P3 og steg til vejrs på hitlisterne.

Når han var på scenen, var han ofte sanseløst beruset, og udover tæt druk tog han også kokain.

Den livsstil var Niarn også bannerfører for i offentligheden. Danske unge var helt med på, hvem rapperen fra ni kilo (9000, Aalborgs postnummer, red.) var.

- Fra begyndelsen var det jo en del af Niarn-personaen at drikke sig så fuld og sige fuck til det hele, fortæller Niels Roos og fortsætter:

- Og jeg tror, det var det, folk godt kunne relatere til og lide ved Niarn. Han var den her taber, der ikke var kommet videre siden 10. klasse, og som bare drak og røg en masse, siger han.

Niels Roos var endnu ikke bekymret over, hvor meget alkohol fyldte for ham. Han kunne stadigvæk skelne mellem den rå Niarn, der var kendt i medierne, og sit private liv som Niels Roos.

Men tingene skulle snart ændre sig, for alkoholen var langsomt ved at tage over.

2005: Kvinden i kulissen

Når Niarn ikke stod på scenen og rappede om bitches og snitter, levede han et borgerligt liv som Niels Roos.

Årsagen var Asal Shahverdi, en kvinde han havde mødt til en koncert, som havde slået benene væk under den vilde rapper.

Asal Shahverdi blev hans faste holdepunkt i en kaotisk verden. Med hende kunne han slappe af og være private Niels Roos.

- Jeg havde jo lige pludselig mere lyst til at tage på kæresteferie til Barcelona og ikke til Amsterdam med gutterne, siger han.

De to flyttede sammen og parret havde både kanin og kat, de tog sig af i fællesskab.

Hun var en af dem, der fik førsteparket til den nedtur, der lurede.

- Der var en kæmpestor forskel på Niarn og Niels. Det, at han skulle stå på den her scene og være et idol plus alkohol, det gjorde ham til et andet menneske, fortæller hun.

Det andet menneske lærte hele Danmark at kende på siderne af Se & Hør blot ét år senere.

Niels Roos fotograferet i 2005, hvor han plejede forholdet med Asal Shahverdi. Foto: Nils Meilvang / Ritzau Scanpix

I år 2005 udgav Niarn "Mit Liv Mine Regler" på Copenhagen Records. Attituden på sangen stemmer meget overens med den person, medierne satte fokus på et år senere.

2006: Kokainskandale

I Se og Hør dukkede der et billede op af Niarn med, hvad der lignede, fire baner kokain.

Billedet stammede fra et backstagerum til en koncert i Esbjerg.

- Jeg tænkte ikke videre over, at jeg tog en pose frem og lagde streger op. Det var jo, hvad jeg plejede at gøre. Men det var også den herlige tid, hvor der var begyndt at komme kameraer i mobiltelefoner.

Niarn havde netop udgivet albummet ’Antihelt’, opfølgeren til gennembruddet, og turnerede nu landet rundt.

Billedet med kokainen fik flere koncertarrangører til at aflyse deres koncerter med Niarn. Men fansene var vilde med det, salgstallene steg, og nye koncerter blev planlagt.

- Det hjalp bare min karriere. Nu var det ikke bare en forstadsknægt fra Aalborg, der havde påtaget sig et image, nu var det fucking sandhed, det var fucking ægte.

Men private Niels Roos begyndte også at træde mere ind i den karakter, han havde opbygget omkring Niarn. Han begyndte at leve, som han rappede.

- Jeg har altid hadet når musikere, der virkede hårde, viste sig at være nogle andre i virkeligheden. Så på en måde var det måske lidt med vilje, at jeg blev mere som Niarn, fortæller han.

'Antihelt' udkom i 2006 og indeholder mange kommentarer til den offentlige udskamning af Niarn, konfrontationen med forfatter Hanne-Vibeke Holst og rapperens hårde livsstil.

2009: Nedturen begynder

- Der er bare ingen mennesker, og jeg skal på om et kvarter.

Da Niarn udgav sit tredje album ’Rød Aalborg’ i 2009, var succesen falmet. Koncerterne var ikke så tætpakkede som tidligere. Radioen var også holdt op med at spille Niarn.

For Niarn og bandet fortsatte turneen, men efter hver halvtomme koncert var der hård druk, og han førte an.

- Hvor mange af jer lever af at drikke sig stive? Hvad er dit arbejde? Flaskedreng i Netto, advokat, elektriker? Jeg lever af at drikke mig fuld og ryge mig skæv. Det’ mit arbejde. Jeg er narkoman og alkoholiker, det er mit fucking job, siger Niels Roos ind i kameraet på en privat optagelse.

Udsagnet, der måske skulle være en joke, var tættere på sandheden, end nogen omkring Niarn eller Niels Roos vidste.

- Det er en iskold branche, hvor der er så vilde op- og nedture. Det ene øjeblik er alle med dig og vil feste og hænge ud med dig, men når det går dårligt, så er de hurtigt videre til det næste nye navn. Det er sgu hårdt, siger han.

Hans økonomiske situation var presset, og han begyndte at sige ja til projekter, han ikke brød sig om. Et af dem var som medvirkende i underholdningsprogrammet ’Allstars’ på TV 2. Et fredagsprogram, hvor kendte skulle lede hver deres kor.

For Niels Roos var det som at sælge ud, og han begyndte at drikke næsten hver dag.

- Nu havde min hjerne vænnet sig til at lægge et lille låg på alle de tanker om, at jeg ikke syntes, det var fedt med den drejning, min karriere havde taget. Og så kunne jeg ikke lade være med at drikke.

Lige som han troede, det ikke kunne blive meget værre, så tog hans nedtur endnu et dyk.

I 2009 har Niarns musik ændret stil fra den mere klassiske lyd af old school hip hop, der prægede de tidlige udgivelser.

Under nedturen i perioden fra 2009 og frem, bliver Niarn (th.) i 2010 involveret i tv-programmet All-stars. Her er han fotograferet med rapper Mark Johnson (tv.) og sanger Rasmur Nøhr. Foto: Kristoffer Juel Poulsen / Ritzau Scanpix

2013: Døden nær

Niels Roos var flyttet tilbage til Aalborg, hvor han havde fået job på lokalradiostationen ANR.

Han var blevet forladt af kæresten Asal, der ikke kunne acceptere, at han blev ved med at drikke. Hans karriere som musiker lå i dvale.

Det var ikke fedt for ham, så han fortsatte med at bedøve sig med alkohol, rigtig meget alkohol.

- Jeg havde den her store kometkarriere, og så stod jeg pludselig der som radiovært på en lokalstation. Jeg var skuffet. Og så i Aalborg hvor jeg bare kender alle de forkerte mennesker, alle smuthullerne, alle trickene.

Han blev fyret fra radioen på grund af uoverensstemmelser med ledelsen, og det sendte ham helt ud i alkoholtågerne.

- Hvad fanden havde de regnet med, når de hyrer mig? Nogle gange er det nok ikke kun tømmermænd, jeg er dukket op med, siger han i sine egne optagelser fra dengang.

På nuværende tidspunkt kunne han ikke komme igennem en nat uden en vodkaflaske ved sengen, der kunne tage rysteturene fra de abstinenser, der opstod i løbet af natten.

- Jeg fik fysiske abstinenser, fucking delirium, muskelkramper og rysteture. Der var ikke så meget som et sekund, hvor jeg var ædru, klar eller normalttænkende, fortæller han.

Niels Roos vejede 102 kilo og var oppustet af druk. Han var døden nær.

Niels Roos overlever og bliver udskrevet fra hospitalet. I slutningen af 2018 udgiver han ny musik - blandt andet sangen "Lidt ved siden af mig selv."

Niels overlever

En aftale med ekskæresten Asal Shahverdi endte med at få afgørende betydning. De to havde ikke talt sammen i lang tid, og hun var bekymret for hans tilstand.

Han skulle til København for at indspille noget musik, og de aftalte at mødes hos hende.

Næste formiddag vågnede han i Asals lejlighed, da et jag for gennem kroppen på ham. Smerten var anderledes og større end nogensinde før. Han kunne ikke stå på sine egne ben.

Det var her de tilkaldte vagtlægen, og det var her hans skæbnesvangre tur mod intensivafdelingen på Hvidovre Hospital fandt sted. Havde de ventet tre kvarter med at tilkalde hjælp, havde det sandsynligvis været for sent, fortalte lægerne.

De fandt ud af, at hans bugspytkirtel havde været så tæt på at sprænge, at han nær var død. Derudover fandt lægerne en blodprop nær hans milt.

Da han endelig vågnede fra morfintågerne på hospitalet, fik han en besked fra lægen, der ikke var til at misforstå:

- Hvis du nogensinde drikker igen, så dør du.

I en måned var han indlagt på hospitalet, hvor lægerne skulle holde øje med hans betændelsestilstand.

Det var hårdt at lægge 10 års alkoholvaner på hylden og blive ædru.

Niarn fotograferet på Enghave Plads i København efter udskrivelsen fra hospitalet i 2014. - Jeg vil nu koncentrere mig om min ædruelighed, nye musikprojekter og min lille datter, som min elskede kæreste og jeg netop har fået, udtalte rapperen dengang.​​​​​ Foto: Linda Kastrup / Ritzau Scanpix

Niels Roos måtte have et opgør med Niarn-personaen. I et afskedsbrev, som han udgav via sin agent, aflivede han derfor den Niarn, som offentligheden kendte.

- Niels overlevede på det hospital, det gjorde Niarn ikke. Han døde. Jeg kunne mærke det, allerede da jeg trådte ud i solen, efter jeg var blevet udskrevet. Faktisk en slags lettelse, som om djævelen på min skulder endelig var væk, skrev han.

Niels Roos har været ædru i fem år. Han er i dag gift og har en datter med Asal Shahverdi, og parret bor sammen i en lejlighed i København.

