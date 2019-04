Slut med at aflevere børn om morgenen - I Odense kommer dagplejen og henter

Indtil i mandags sad Vivi Rasmussen hjemme hver morgen og ventede på, at de børn, hun passer som dagplejer, kom til hende.

Nu er hun i stedet i gang med en forsøgsordning, hvor hun i ladcykel henter børnene hos forældrene.

Alexander er første stop på Vivi Rasmussen rute. Han har allerede cykelhjelm på, da han bliver hentet. Børnene får dog også stillet en cykelhjelm til rådighed i dagplejen. Foto: TV 2

Det er Odense Kommune, der står bag forsøgsordningen, som i første omgang varer to måneder. De har stillet en overdækket el-ladcykel til rådighed, så Vivi Rasmussen kan komme hurtigt frem, og børnene kan holde sig varme og tørre.

Idémanden bag de trillende dagplejemødre er Svend Besser Degn, som er dagplejeleder i Odense Kommune.

Læs også Tusindvis af fynske forældre gør klar til at demonstrere: - Det er nu, vi skal stå sammen

- Vi slår flere fluer med et smæk. Der er sundhed i det for den enkelte medarbejder, og børnene får noget begyndende trafikforståelse. Samtidig er der nogle klimamæssige gevinster ved at hente børnene på cykel, i stedet for at de bliver bragt i bil, siger han og understreger, at den nye ordning også kan give børnene en mere rolig morgen derhjemme.

Det ville være spændende, hvis det er noget, der spreder sig til resten af landet. Svend Besser Degn, dagplejeleder, Odense Kommune

Sparer 40 minutter i bil

I Vivi Rasmussens dagpleje i Odenseforstaden Bolbro sparer cykelhentningen forældregruppen for flere timer bag rattet hver uge.

- Normalt bruger jeg 40 minutter om morgenen på at køre frem og tilbage i bil, fortæller Lykke Ottosen Eghøj, der er mor til Estan, om Vivi Rasmussen passer.

Læs også Pædagoger bakker op om demonstration: Så mange voksne bør der - som minimum - være i børnehaven

Deres hus er andet stop på Vivi Rasmussens morgenrute, og selvom Estan på den måde bliver afleveret tidligere, end han ellers ville gøre, mener moren ikke, at det kommer til at gå udover deres morgen sammen.

- Normalt sidder han jo bag i bilen, så der når jeg heller ikke at se ham så meget. Jeg synes, det er fantastisk, at han skal ud at cykle i stedet for, siger Lykke Ottosen Eghøj.

Ordningen med trilledagplejer kræver, at forældrene i den enkelte dagpleje kan blive enige om, hvornår børnene skal hentes. I Vivi Rasmussens tilfælde har det ikke været et problem. Foto: TV 2

Stor interesse

Hos Odense Kommune håber man, at forsøgsordningen bliver permanent.

Vi håber, det bliver en ren succes, så vi kan skalere op. Der er mange dagplejere, der gerne vil være trilledagplejer, fortæller dagplejeleder Svend Besser Degn.

Han oplever interesse fra sine kolleger i andre fynske kommuner, men håber også, at idéen vil sprede sig over bælterne.

Se hele indslaget om dagplejer Vivi Rasmussen og hendes tur på ladcyklen om morgenen her under: