Lars Høgh tilbage som træner for landsholdet: - Jeg er tæt på topform

En velkendt ansigt er tilbage i den danske fodboldlejr.

Den tidligere målmand og nu målmandstræner Lars Høgh var mandag tilbage på sin post som træner for målmændene på landsholdet, efter han i august sidste år fik beskeden om, at han var syg af kræft. I november gennemgik han en operation, der blev beskrevet som vellykket.

- Et dejligt billede fra herrelandsholdets træning i dag (mandag, red.). Vores målmandstræner Lars Høgh er tilbage. Her i selskab med Kasper Schmeichel og Daniel Iversen, skriver DBU på Twitter.

Landsholdet er samlet inden EM-kvalifikationskampen mod Irland, der bliver spillet fredag 7. juni, men Høgh har dog allerede været i aktion på træningsbanen for Superligaklubben Brøndby, hvor han også agerer målmandstræner.

Alligevel glæder det ham ekstra meget at være tilbage i landsholdslejren.

- Den helt store målsætning var at komme tilbage til landsholdet. Jeg har kunnet være on og off i Brøndby, hvor jeg har været på og fundet ud af, hvor jeg var. Målsætningen, som jeg selv havde sat, var, at jeg skulle prøve at komme tilbage med landsholdet. Det var et halvt år siden, at jeg blev opereret, og så stod jeg der i går. Det var en fin dag, siger Lars Høgh lavmælt til TV 2 SPORT.

- Jeg har det godt og er på vej i den rigtige retning. Jeg er tæt på topform eller den form, jeg skal være i, når jeg er ude at træne. Spillerne var glade for at have mig tilbage, og de har været fantastiske undervejs. Det var en stor glæde at se dem, selvom det ikke var alle spillere, der var der. Men der var stor gensynsglæde fra begge sider.

- Nu skal jeg tilbage til en almindelige hverdag og nå så tæt på det, jeg havde inden. Umiddelbart virker det rigtigt, og jeg laver noget, jeg godt kan lide. Men jeg vil selvfølgelig se tiden an.

Schmeichel savnede Lars

Høgh har været tilknyttet landsholdet siden 2008, og derfor kunne det mærkes på træningerne, da han ikke var med. Det fortalte Schmeichel i oktober.

- I al den tid jeg har været på landsholdet, har Lars været her. Så selvfølgelig kan man mærke, at han ikke er her. Det er en situation, hvor han bliver nødt til at tænke på sig selv og sin familie, sagde Kasper Schmeichel.

- Det er selvfølgelig anderledes, når Lars ikke er her. Vi savner Lars, og vi ønsker ham alt det bedste. Vi har været ovre for at besøge ham, og vi har planer om at besøge ham igen i en af disse dage.

Høgh hyldet i OB

Lars Høgh lagde handskerne på hylden i år 2000 efter 817 kampe for OB og 8 kampe for det danske landshold. Det blev også til tre danske mesterskaber og tre pokaltitler i løbet af karrieren.

Han spillede 23 år i den fynske klub, og i den periode blev Lars Høgh med sine mange fabelagtige redninger kendt som lidt af en "mur" i målet.

Det har OB markeret ved at opføre en mur foran stadion i Odense.

Lars Høgh har fået sin egen mur foran Odense Stadion. Foto: Andreas Jarvel