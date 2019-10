Lars Høgh om livstruende sygdom: - Jeg har fået et tilbagefald

- Der var noget af en mavepuster for mig og min familie. Vi var der sammen, alle sammen.

Sådan fortæller Lars Høgh om den besked, som han og familien fik af lægerne for cirka seks uger siden.

For snart halvandet år siden fik den 60-årige målmandstræner og tidligere topspiller konstateret livstruende kræft i bugspytkirtlen efterfulgt af kemoterapi og en omfattende operation.

Ifølge Lars Høgh lykkedes det i første omgang lægerne at fjerne kræften.

Desværre har det nu vist sig, at sygdommen er vendt tilbage samme sted samt et sted mere, fortæller han i ’Go’ aften LIVE’.

- Jeg har fået et tilbagefald, lyder det fra målmandstræneren på fodboldlandsholdet.

Rammer 1100 danskere om året

Kræft i bugspytkirtlen er ifølge Kræftens Bekæmpelse en kræftform, der rammer omtrent 1100 danskere årligt. Kun syv procent lever mere end fem år, efter de fik stillet diagnosen.

Det har Lars Høgh været klar over hele tiden, men han ønsker ikke at tale om prognoserne for overlevelse.

Han vælger udelukkende at fokusere på og holde fast i de positive ting.

Det er den strategi, han fulgt fra det sekund, han fik stillet diagnosen. Det er med til at give nogle gode følelser i kroppen, og han tror på, at det er med til at forbedre hans chancer.

- Jeg havde 14 dage, hvor jeg ikke vidste, hvilket ben, jeg skulle stå på, fortæller han.

Men fokus er igen rettet mod at blive rask, lyder det.

- Hvis jeg skal være helt ærlig, så har jeg det godt, men lægerne siger noget andet, siger Lars Høgh, der igen er i kemobehandling.

Derfor fortæller han om sygdom

Ifølge Lars Høgh er det kun de nærmeste, der har kendt til udviklingen i hans sygdom.

Der er mange, der ikke ved besked, og han har fået mange skulderklap fra folk, der tror, at det går godt.

Det er derfor, han vælger at fortælle om sin situation, fortæller fodboldlegenden i ’Go’ aften LIVE’.

Fremtiden vil han ikke spå om. Heller ikke hans job som målmandstræner på fodboldlandsholdet.

- Jeg tager en dag ad gangen, så jeg har ikke det langsigtede mål, men jeg får nogle gode dage, og det er jeg faktisk god til, siger Lars Høgh.

En stor del af støtten får han hjemmefra, lyder det.

- Min familie er det vigtigste for mig, og de er bare pisse seje og kæmper med det så godt, de overhovedet kan. Jamen, uden dem ville jeg slet ikke kunne overskue at have det fokus, jeg skal have nu for at blive rask.