Ellemann om skandaleramte miljøskibe: - Jeg har tænkt mig at stirre alvorligt på min styrelse

Det er "hamrende ærgerligt", at der på femte år ligger to ubrugelige miljøskibe i Svendborg Havn og koster staten millioner af kroner.

Og der er mange ting, der burde have været gjort anderledes.

Det erkender miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) efter torsdag at have været i samråd om sagen.

- Når jeg sidder og kigger på det hændelsesforløb, der har været, er der mange gange, jeg tager mig til hovedet, siger han.

Værdien er styrtdykket

De to skibe blev købt tilbage i 2015 for lige knap 17 millioner kroner. De var i udgangspunktet lavet til at transportere personel til og fra installation af vindmøller på havet, så det var nødvendigt at bygge dem om. De danske myndigheder havde regnet med, at det kunne gøres for omkring otte millioner kroner, men da man fandt ud af, at skibene vejede mere end forventet, eksploderede prisen.

For at kunne sejle den påkrævede fart skulle motoren udskiftes og selve skroget forlænges med 2,4 meter.

Da ombygningen af skibene sidste år blev sendt i udbud, bød kun ét værft på opgaven, og deres pris lød ikke på otte, men derimod 38 millioner kroner.

Derfor er Miljøstyrelsen nu i gang med at justere udbuddet. Meldingen er, at man opererer med en ramme på 24 millioner kroner - altså tre gange så meget som oprindeligt estimeret.

- Det har jo vist sig at blive noget dyrere end forventet. Der har været en ikke helt optimal rådgivning undervejs, og den har man lyttet til, og det har ført til, at vi står et rigtig træls sted i dag. Nu må vi så agere og sige, at givet, at vi er, hvor vi er, hvad er så det mest hensigtsmæssige? Er det at købe nye skibe? Istandsætte og klargøre dem, vi har? Eller udlicitere til tredjemand? Og der er den midterste mulighed den økonomisk klogeste, siger Jakob Ellemann-Jensen.

- En vanvittig historie

Det var Socialdemokratiets folketingsmedlem, Bjarne Laustsen, der havde kaldt ministeren i samråd om sagen. Han har tidligere kaldt den en farce og tøver ikke med at lange ud efter særligt den ansvarlige styrelse, Miljøstyrelsen.

- Det er en vanvittig historie, at man endt op med to så ubrugelige skibe i Svendborg, når man i sin tid kunne have fået to helt nye skibe for den halve pris.

Jeg har tænkt mig at stirre alvorligt på min styrelse

Jakob Ellemann-Jensen, miljø- og fødevareminister

- Nu er de nødt til at gå på kompromis med en masse ting. Det er, som om Miljøstyrelsen har gjort, hvad de kunne for at genere dansk værftsindustri, siger han.

Heller ikke værfternes brancheforening, Danske Maritime, har holdt sig tilbage. Her har underdirektør Michael Prehn blandt andet kritiseret Miljøstyrelsen for manglende professionalisme og viden om køb af brugte skibe.

Økonomisk rationelt

Ifølge Jakob Ellemann-Jensen er det imidlertid ikke fair at bebrejde Miljøstyrelsens håndtering af sagen nu:

- Det er nemt at stå i bagklogskabens ulideligt klare lys og sige, at man burde have gjort dette og hint. Men når jeg går det igennem, kan jeg også godt se, at man har handlet økonomisk rationelt hver gang med den viden, man har haft på det pågældende tidspunkt, siger han.

Satser på 2020

Kontorchef i Miljøstyrelsen Morten Jepsen har tidligere oplyst til TV 2, at man regner med at få de to miljøskibe i Svendborg ombygget i foråret næste år, og at det så er forhåbningen, at de kommer på vand efter sommerferien 2020.

Den plan har Jakob Ellemann-Jensen tiltro til, siger han.

- Men jeg har tænkt mig at stirre alvorligt på min styrelse for at sikre mig, at det nu også lykkes.

- Gør det mod forventningen ikke det, må plan B være, at man udbyder til en privat operatør, men det er i den grad ikke den billigste. Derfor satser vi stærkt på plan A, siger miljø- og fødevareministeren.