Fynsk K-kandidat banket på plads af partitoppen: - Jeg spildte kaffe ned ad mig selv i forbløffelse

Den konservative partitop var fredag morgen ved at få kaffen galt i halsen, da den åbnede Berlingske og læste et interview med partiets spidskandidat til Europa-Parlamentsvalget, Pernille Weiss.

Her taler Pernille Weiss for et styrket samarbejde mellem EU og Afrika for at få mere udenlandsk arbejdskraft til EU, og hun nævner konkret, at der i EU kommer til at mangle 10 millioner par hænder de kommende år.

Derfor er jeg heller ikke bange for migration og 10 millioner ekstra borgere fra et andet sted i verden Pernille Weiss, konservativ spidskandidat til EP-valget

Interviewet kommer forud forud for Europa-Parlamentsvalget den 26. maj, men også kort tid før et kommende folketingsvalg, hvor blå blok fremstiller sig selv som garanten for en stram udlændingepolitik, og i den konservative partitop er der stor utilfredshed med interviewet.

- Jeg spildte kaffe ned af mig selv i morges af ren forbløffelse over Pernille Weiss i Berlingske. Det er ikke konservativ politik. Vigtigt at have fokus på arbejdsmarkedets behov for arbejdskraft, men ikke ved at få millioner af afrikanere til Danmark, skriver den konservative børne- og socialminister Mai Mercado på Twitter.

Ikke bange for 10 millioner migranter

I interviewet med Berlingske siger Pernille Weiss blandt andet, at Europa er stærkest, når der er forskellighed.

- Derfor er jeg heller ikke bange for migration og 10 millioner ekstra borgere fra et andet sted i verden, siger Pernille Weiss til Berlingske.

Hun erkender, at 10 millioner migranter fra eksempelvis Afrika kan blive en udfordring for Europa, men derfor skal vi i Danmark blive bedre til at ”tage højskolesangbogen ned fra hylden og genbesøge de demokratiske normer for hensyn og respekt”, mener hun.

Pape banker hende på plads

Den konservative partiformand, Søren Pape Poulsen, er bestemt ikke begejstret for udmeldingen fra sin spidskandidat til Europa-Parlamentsvalget.

Jeg har tilsyneladende udtrykt mig uklart og upræcist Pernille Weiss, konservativ spidskandidat til EP-valget

I interviewet med Berlingske understreger Pernille Weiss ellers, at der kun skal komme migranter, der er ”ventet og velkomne” i Europa, men det er ikke nok for partiformanden.

- Jeg vil gerne mane enhver tvivl til jorden: Det er IKKE konservativ politik, at der skal 10 millioner afrikanere til Europa. EU skal først og fremmest fokusere på styrket kontrol af de ydre grænser, skriver Søren Pape Poulsen på Twitter.

Det Konservative Folkepartis politiske ordfører, Mette Abildgaard, er enig.

- Lad mig slå helt fast: 10 millioner afrikanske migranter til Europa er ikke konservativ politik! Det indtryk får man desværre fra Pernille Weiss. Vi har brug for arbejdskraft, men vi skal først og fremmest passe på Danmark, skriver hun på Twitter.

Mette Abildgaard afviser at svare på opfølgende spørgsmål fra TV 2.

Weiss: Jeg har udtrykt mig uklart

På Facebook skriver Pernille Weiss, at hun ”tilsyneladende” har udtrykt sig ”uklart og upræcist”.

- Det er IKKE et konservativt ønske med 10 millioner migranter til Europa. Det er et konservativt ønske, at vi får kontrol og styr på migration. Dét er konservativ politik og med udsigten til et stigende migrationspres i fremtiden, opfordrer jeg til rettidig omhu, der fremmer vækst og bæredygtig udvikling i Afrika, skriver Pernille Weiss.

TV 2 arbejder på at få en opfølgende kommentar fra Pernille Weiss.

Dansk Folkepartis spidskandidat til Europa-Parlamentsvalget, Peter Kofod, giver ikke meget for hendes forklaring på Facebook.

- Hvad hjertet er fuld af, kommer munden en gang i mellem til at løbe over med. Jeg synes, det er en hel skæv melding. Europas grænser skal sikres, de skal ikke løbes over ende. Hun bør trække fuldstændig i land, siger Peter Kofod til TV 2.

Men hun siger jo, at det ikke er et konservativt ønske med 10 millioner migranter fra Afrika, så hun har vel trukket i land?

- Jeg ved ikke, om det er hende, der har trukket i land, siger Peter Kofod og tilføjer:

- Udlændingeområdet er et fuldstændig definerende område for Vesten og særligt for Europa igennem de næste årtier. Der må ikke være vaklen i geledderne, der skal være fuldstændig klarhed over, hvordan udlændingepolitik håndteres. Derfor må de tone rent flag her.