Politi offentliggør stjålne ejendele: Kan du genkende nogle af de her ting?

Har du haft indbrud mellem midten af februar og den 8. marts 2019, ligger Fyns Politi muligvis inde med nogle af dine ejendele.

Fem østeuropæiske mænd har siddet varetægtsfængslet siden den 9. marts sigtet for at have begået mindst 29 indbrud i Jylland og på Fyn.

Politiet har fundet frem til ejere af tyvekoster fra 29 indbrud begået i Aabenraa, Haderslev, Kolding, Vejle, Hedensted, Fredericia, Horsens, Aarhus og på den vestligste del af Fyn.

Politiet ligger dog fortsat inde med en stor mængde tyvekoster, som de ikke har fundet ejermændene til endnu.

Det skriver Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Offentliggør billeder

Derfor offentliggør Fyns Politi nu en lang række billeder i håb om, at nogen genkender deres ejendele.

- Ved at gå ud med billeder, håber vi at få opklaret endnu flere indbrud i denne omfattende sag, siger vicepolitiinspektør Jesper Pedersen fra Fyns Politi.

Hjælp politiet med at finde ejerne til tyvekoster i Jylland og på Fyn. Foto: Fyns Politi

Blandt tyvekosterne, der mangler ejermænd, er der både smykker, tasker og pudebetræk, som tyvene formentlig har benyttet til at fragte tyvekosterne.

- Derfor håber vi, at nogen kan genkende deres manglende pudebetræk, så vi forhåbentlig får opklaret endnu flere af de indbrud, vi tror, de sigtede har stået bag, siger Jesper Pedersen.

Har formentlig stjålet for millioner

Politiet mener, at der er tale om gruppe professionelle, omrejsende kriminelle, der primært er gået efter smykker og elektronik.

Ud fra de tyvekoster, der er blevet genkendt, kan politiet konstatere at gruppen har opereret i Østjyllands, Sydvestjyllands, Syd- og Sønderjyllands og Fyns politikreds.

- Der er ikke lavet en opgørelse over hvor store værdier, der er fundet tyvekoster for, men der er formentlig tale om et beløb på flere millioner. Alene fra et enkelt af gerningssteder var der tale om tyvekoster for et større sekscifret beløb, skriver Fyns Politi i pressemeddelelsen.