Kan slå fynsk storfavorit – 21-årig er i chok

21-årige Kira Marie Peter-Hansen fra SF er et ubeskrevet blad i dansk politik.

Det kan der dog blive ændret på i løbet af mandag. Ifølge en prognose fra Megafon er der nemlig tæt på dødt løb mellem hende og den mere garvede SF’er Karsten Hønge om en plads i Europa-Parlamentet.

Samme prognose fortæller, at Margrete Auken, der allerede sidder i Europa-Parlamentet, får en periode mere.

Er i chok

Kira Marie Peter-Hansen glæder sig over, at SF har opnået et mandat mere end ved seneste valg, hvor de fik et enkelt.

- Det er vildt dejligt, er stadig i chok. Det er rigtig rart at se et rødt dansk flertal til Europa-Parlamentet, siger hun.

Hun fortæller, at hun især har fokuseret på de unge i sin valgkamp, hvor det i høj grad er klimaet, som har været den helt store mærkesag.

- Jeg tror, jeg har haft held med at få fat i mange af de unge. Både ved at være en af de eneste unge kandidater på venstrefløjen, men også ved at have et klart fokus på klima og en solidarisk verden.

Hønge er opstillet to steder

Det er ikke kun flere personlige stemmer end den 60-årige fynbo Karsten Hønge, der kan bane vejen for en plads i Europa-Parlamentet for Kira Marie Peter-Hansen.

Karsten Hønge er nemlig både opstillet til Europa-Parlamentsvalget og det kommende folketingsvalg for SF. Men han kan kun blive valgt et af stederne. Det åbner for en plads til Kira Marie Peter-Hansen, hvis Karsten Hønge ender med at få flere stemmer end hende, men vælger at blive i Folketinget.

- Jeg synes, det er helt vildt, hvis man kunne komme i nærheden af Karsten Hønge. Han er en rigtig god politiker, så det ville være en ære at komme i nærheden af hans resultat, men det er underordnet, om det bliver mig eller Karsten, der får pladsen, siger hun.

Søndag aften kunne man se Kira Marie Peter-Hansen i selskab med SF-formand Pia Olsen Dyhr og Margrete Auken på vej til valgfest. Her sad hun bag styret på den cykel, som selskabet ankom til festen i.

Hendes ambition før valget var først og fremmest at hjælpe Margrete Auken med at genvinde sit mandat i Europa, og så ville hun være tilfreds med en rolle som første eller anden suppleant.

Bland de yngste

Med sine 21 år vil hun nemlig ligge sig blandt de yngste i Europa-Parlamentet – og den yngste af de danske mandater. Den unge SF'er fortæller, at hun har et økonomistudie, der skal sættes på pause, hvis hun skulle komme ind.

Kira Marie Peter-Hansen var opstillet som nummer fire på SF's liste til Europa-Parlamentet. Nummer tre var Peter Westermann, der ikke ser ud til at komme ind.

Ifølge en prognose fra Megafon er følgende 11 kandidater 'meget sikre' på at blive valgt:

Jeppe Kofod, Christel Schaldemose (Socialdemokratiet), Morten Helveg Petersen, Karen Melchior (Radikale), Pernille Weiss (Konservative), Margrete Auken (SF), Peter Kofod (DF), Søren Gade, Morten Løkkegaard, Linea Søgaard-Lidell (Venstre) og Nikolaj Villumsen (Enhedslisten).

De tre sidste pladser er usikre og falder først på plads, når de personlige stemmetal kommer. Det er en af de pladser, som Kira Marie Peter-Hansen kan få. I overblikket her kan du se, hvem der er i spil.