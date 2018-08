Slået på væddeløbsbanen: Kendt cykelrytter udfordrer fynsk travhest

Fredag stillede cykelrytter Chris Anker Sørensen og travhesten Armani S op til en noget speciel duel på Fyens Væddesløbsbane.

Hest eller jernhest?

Hestekræfter eller ’Oksen fra Hammel’?

Fredagens mest specielle programpunkt på Fyens Væddesløbsbane kan stilles op på flere måder. Cykelrytteren Chris Anker Sørensen skulle nemlig køre om kap med travhesten Armani S i forbindelse med Richard Møller Nielsens Mindeløb.

Det 1.000 meter lange løb, som du kan se på TV 2, endte med en meget tæt afgørelse. Chris Anker Sørensen, der er i gang med sin sidste sæson som professionel, måtte rejse sig fra sadlen og ase for at øge farten frem mod målstregen, da Armani S med Preben Kjærsgård i sulkyen kom uhyre tæt på.

Mulehår på målfoto

På tv-billederne kan det se ud, som om Armani S vandt løbet med et mulehår – men tag ikke fejl af dommernes vurdering af målfotoet. Chris Anker Sørensen blev udråbt som vinder.

Det blev meget tæt til sidst, men målfoto afslører, at Chris Anker Sørensen tog sejren. Foto: TV 2

- Det var rimelig hårdt, må jeg sige. Gruset var sindssygt løst, så jeg sank i af og til, og rundt i det sidste sving troede jeg, at hesten ville komme. Jeg tænkte: ”Nu taber jeg”, men det lykkedes at holde den, sagde Chris Anker Sørensen til Mindeløbets egen videoproduktion efter løbet.

Chris Anker Sørensen har et par lidt mere almindelige cykelløb tilbage i karrierens sidste efterår. Fra årsskiftet skal Chris Anker Sørensen have en lidt mere rådgivende rolle på Riwal Ceramicspeed, og derfor er han glad for, at han trods flere afslag nåede at få denne oplevelse med i sin karriere.

- Der var nogle meget insisterende folk fra Riwal, der blev ved med at sige, det var en god idé. Jeg sagde nej fire gange, men den femte gang sagde jeg ja. Det var en rigtig god idé. Det var en fed oplevelse, siger Chris Anker Sørensen, der efter eget udsagn kun har været i nærkontakt med én ’hest’ indtil nu. Det var en pony i Djurs Sommerland.