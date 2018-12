Kim Larsens bog får stor ros af anmeldere

Da den folkekære musiker gik bort sidst i september, efterlod han ikke kun sin familie, men også en stor del af danskerne i sorg.

Her få måneder efter er det dog allerede muligt at genopleve lidt af den stormundede sanger. Tirsdag udkom biografien "Kim Larsen - Mine unge år" i et ekstraordinært stort oplag. Og den har allerede høstet mange roser fra anmelderne.

- Jeg giver bogen seks stjerner (ud af seks, red.), fordi et sidste vidnesbyrd fra netop denne mand er seks stjerner værd. Anderledes kan det ikke være, skriver anmelderen Sørine Gotfredsen i Kristeligt Dagblad.

Blev aldrig færdige

Erindringsbogen er baseret på en række samtaler mellem Kim Larsen og forfatteren Jens Andersen i det halve år op til musikerens død. I alt nåede de at mødes syv gange hjemme i Kim Larsens køkken i Odense.

Men de blev aldrig færdige. Alligevel mener Jyllands-Postens anmelder Henrik Jensen, at det vigtigste er med:

- Vel ville man gerne have haft en fuld livsberetning fra Kim Larsen, og vel er bogen, som den foreligger, en torso, men torsoen er trods alt kroppens væsentligste del, skriver han og kvitterer med fem ud af seks stjerner.

- Hvis man vil vide noget om, hvordan nationalskjalden dybere set var skruet sammen, er denne bog stedet at starte.

Deler hidtil ukendte billeder

Udover anekdoter er bogen fyldt med tegninger og fotos, hvoraf de fleste aldrig har været offentliggjort før. De stammer blandt andet fra familie, barndomsvenner og Kim Larsens egne private gemmer.

Men det er især måden, som musikerens eget sprog skinner igennem, der har fanget anmelderne.

- Kim Larsen er en fremragende fortæller med en egen sprogtone, der henter sine træk fra såvel ældre dansk litteratur som københavnsk gadesprog fra barndommen, hippieslang og engelsk populærkultur. Så det flyder som honning fra første færd, skriver Politikens anmelder Henrik Palle, der ligeledes giver bogen fem ud af seks stjerner.

Fakta om "Kim Larsen - Mine unge år" Erindringsbogen "Kim Larsen - Mine unge år" er skrevet af forfatteren Jens Andersen, som blandt andet også har skrevet bogen om kronprins Frederik; "Under bjælken".

Den 328 sider lange bog er baseret på samtaler, men Jens Andersen og Kim Larsen nåede ikke, at blive færdige med processen, så bogen stopper kort inden Gasolin' udgiver sit første album.

Vil tilgodese den store interesse

Bogen er ifølge Ekstra Bladet trykt i 100.000 eksemplarer, men det er ikke noget, som Politikens Forlag, der har udgivet bogen, vil bekræfte.

- Det er et ekstraordinært stort førsteoplæg, der tilgodeser den store interesse, oplyser forlagets pressechef, Camilla Høy, dog til TV 2.

Om det ekstraordinært store oplag er nok ovenpå de mange gode anmeldelser, der ligger mellem fire og seks stjerner, må tiden vise.