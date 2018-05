Kørte over Storebælt 95 gange uden at betale

Politiet har fået fingrene i en 33-årig mand, der igennem længere tid har snydt betalingsanlægget.

Hvis man jævnligt skal pendle mellem Fyn og Sjælland, så kan udgifterne til Storebæltsbroen hurtigt løbe op i ganske store beløb.

Det blev en 33-årig mand fra Viborg tilsyneladende så træt af, at han har gjort en stor indsats for at spare de 240 kroner, det koster at krydse broen med en personbil.

Hele 95 gange har manden krydset broen uden at betale for sin Volkswagen Passat. Det har han gjort ved hjælp af stjålne nummerplader.

- Men der er andre, der bliver bonnet for betalingen, siger Jens Jedig Christiansen, politikommissær og leder af Lokal Efterforskning Slagelse, til TV Øst.

Sigtet for bedrageri

Hvordan manden konkret er sluppet igennem betalingsanlægget uden at standse og smide sit kort i maskinen for at løfte bommen, vil politiet ikke ud med.

Den 33-årige, som politiet har fået fat i efter en længere efterforskning, bliver nu sigtet for bedrageri for omkring 80.000 kroner, oplyser Sydsjællands Politi i sin døgnrapport.

Jagten på manden blev sat ind efter en anmeldelse fra A/S Storebælt, og han blev anholdt og sigtet i går tirsdag.

Passagerne er sket i perioden fra den 19. november sidste år til den 5. maj i år.

Problemer med for høj fart

Det er langt fra første gang, der er problemer med Storebæltsbroens betalingsanlæg. Tidligere har det dog ikke handlet om svindel, men om for høj fart gennem anlægget.

I sommeren 2016 sendte A/S Storebælt breve til en række bilister, der flere gange havde kørt igennem anlægget med et godt stykke over 50 kilometer i timen.

Og senere samme år måtte tre personer køres på sygehuset efter at være kollideret med betalingsanlægget, igen med for høj fart og under påvirkning af euforiserende stoffer.