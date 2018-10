Kold luft rammer Danmark: Fyn går fri af snevejr

Vi er lørdag morgen stået op til en frisk til hård nordøstenvind med temperaturer, der flere steder i landet ligger under fem grader.

Endnu er det regn, der falder, men i løbet af aftenen og natten kan nedbøren gå over i slud og tøsne.

Vejrkort for lørdag klokken 14: Et lavtryk øst for Danmark sender kold luft fra nordøst ned over os. Foto: TV 2 VEJRET / Grafik

Lavtryk sender kold luft ned over Danmark

Det er et lavtryk, som i løbet af natten er passeret ind over Danmark og herfra har bevæget sig videre til Sverige, som sender den kolde, vinterlige luft ned over os fra Skandinavien.

Dermed venter der os en kold oktoberdag med temperaturer, der holder sig mellem fem og syv grader i det meste af landet, mens lavtrykket endnu giver regn og måske slud øst for Storebælt.

Prognose: Højeste temperaturer lørdag. Foto: TV 2 VEJRET / Grafik

I Jylland begynder det efterhånden at klare lidt op, og her er der bedst chance for at kunne lune sig lidt på den sene oktobersol.

Den friske til hårde nordøstenvind aftager lidt i løbet af dagen, så der i aftentimerne vil være relativt rolige vindforhold.

Mulighed for snebyger i nat

I løbet af aftenen og natten vil temperaturen i det relativt klare vejr falde, så man i store dele af landet får frostvejr med temperaturer ned til omkring -3 grader.

Prognose: Temperatur søndag morgen klokken 7. Foto: TV 2 VEJRET / Grafik

Den kolde luft ruller også ned over Danmark i stor højde, så de lune danske farvande i aften og i nat kan begynde at danne byger.

I første omgang vil det være regnbyger, senere kan der være enkelte fnug blandet i regnen, og især i den indre del af landet vil man i forbindelse med de kraftigste byger kunne få regulært snevejr, omtrent samtidig med at vi skal stille urene en time tilbage.

Dermed kan overgangen fra sommertid til normaltid ende med vinterligt vejr i dele af landet.

Størst chance for sne er der i den nordlige og centrale del af Jylland, men i højdedragene i Østjylland kan man også vågne op til hvide græsplæner.

Prognose: Her kan der falde sne søndag morgen klokken 5. Foto: TV 2 VEJRET / Grafik

Tidligste snevejr i seks år

Falder sneen i nat, bliver det antageligt meget lokalt, og der vil ikke komme ret meget af den.

Skulle sneen falde vil det være relativt tidligt. I de seneste fem år er den første sne faldet i november eller december, og skulle der falde lidt sne i weekenden, vil det være det tidligste første snevejr siden 2012.

Den første sne kan dog falde langt tidligere.

I 1992 faldt vinterens første sne 16. oktober, og i 2003 lå der sne 19. oktober.

Det er dog intet mod alle tiders tidlige snevejr, som ifølge TV 2 VEJRETs oplysninger fandt sted 20. september 1877.