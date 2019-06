Forskere: Konfisker mobilen og send eleverne ud og lege

Med faste regler for mobilbrug og obligatoriske udefrikvarterer får man gladere og mere motiverede skoleelever, mener forskerne fra Syddansk Universitet i Odense.

Reglerne skal få eleverne til at bevæge sig mere. Det er især udskolingseleverne, der er i fare for at falde ind i dårlige vaner, og det skal reglerne afhjælpe, lyder det.

Læs også Odense vil undgå tvungen vuggestue i Vollsmose

Mange elever oplever ifølge rapporten, at eksempelvis mobiltelefoner og computere kan være en barriere for at bevæge sig og være sammen i frikvarteret, og de vil derfor gerne have regler, så de ikke sidder foran deres skærme i frikvarterne.

Størstedelen af danske børn og unge er ikke tilstrækkeligt fysiske aktive i hverdagen. Mette Toftager, postdoc og strategisk leder, Statens Institut for Folkesundhed.

Det er Center for Interventionsforskning ved Statens Institut for Folkesundhed, der står bag den nye undersøgelse.

- Størstedelen af danske børn og unge er ikke tilstrækkeligt fysiske aktive i hverdagen. Derfor har vi i en minirapport samlet en række gode råd og anbefalinger til, hvordan skoler kan få eleverne til at bevæge sig mere, og her er frikvarterne jo en oplagt mulighed for at bevæge sig, siger postdoc Mette Toftager, der er strategisk leder for forskningsområdet fysisk aktivitet ved Statens Institut for Folkesundhed.

Forslag møder kritik fra skoleelever

Hun henviser til studier, der viser, at hvis frikvarteret udnyttes optimalt, så kan det bidrage med op til 40 procent for drenge og 31 procent for piger af den anbefalede tid for daglig fysisk aktivitet.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn og unge skal være moderat fysisk aktive 60 minutter om dagen.

Læs også Nyd sommerdagen på Fyn - i morgen skifter vejret igen

Men forslaget fra forskerne på SDU møder kritik fra organisationen Danske Skoleelever.

- Jeg synes, at det er en ærgerlig idé, og jeg synes faktisk også, det er lidt af en lappeløsning. Vi elever vil gerne lære, hvordan man kommer ud i frikvarteret og får et bedre samvær. Men vi vil altså også gerne dannes i, hvordan vi bruger vores telefoner. Skolens vigtigste opgave er at klæde os på til det samfund, der venter os, hvor mobilerne er en del af det, siger Sarah Gruszow Bærentzen, der er formand for Danske Skoleelever, til TV 2.

Væk fra skærmene

Et af rådene i minirapporten er, at skolerne skal tage udgangspunkt i eleverne, når de planlægger aktiviteter i frikvartererne. Der er nemlig forskel på, hvad der motiverer elever til at få brugt kroppen i frikvarteret.

Læs også Stressede unge: Findes løsningen på stress i naturen?

For nogle elever er det nok med en fodboldbane, mens andre i højere grad har brug for opbakning fra de voksne og mere organiserede aktiviteter.

Et råd er også at lave regler på skolen for netop at få mere bevægelse og styrke det sociale samvær.