Kronprinsen har problemer med ryggen før Royal Run

Mandag skal kronprins Frederik løbe Royal Run i fem danske byer. For ham kommer det dog ikke til at handle om at løbe i gode tider, siger han.

Mandag skal næsten 70.000 danskere løbe enten 1,6 eller 10 kilometer, når fejringen af kronprins Frederiks 50-års fødselsdag for alvor bliver skudt i gang med Royal Run. I løbet af dagen skal kronprinsen løbe en såkaldt britisk mil, som svarer til lidt mere en 1,6 kilometer, i både Aalborg, Aarhus, Esbjerg og Odense, inden han slutter dagen af med at løbe ti kilometer i København. Søndag fortæller kronprinsen i en video, som kongehuset har offentliggjort på Facebook, at han glæder sig til mandagens løb. - I snart et år har jeg set frem til denne dag, siger han i videoen. Læs også Løb med fra sofaen: Sådan dækker TV 2/Fyn Royal Run Ikke ny rekord Den løbeglade snart 50-årige understreger dog, at han ikke er i topform for øjeblikket. - Jeg har døjet med nogle rygproblemer i den seneste tid, som gør, at jeg ikke kan løbe, som jeg gerne ville. Derfor skal vi ikke forvente at se rekordtider fra ham, når han binder løbeskoene i de fem byer landet over. - Der bliver ikke tale om de helt store rekorder fra min side, men jeg stiller til start i samtlige byer, og jeg glæder mig til at se alle derude, siger han i videoen. Mary skal også løbe Søndag rundede Royal Run 69.000 tilmeldte, oplyser Royal Run til TV 2. Det er dog ikke kun kronprins Frederik og de tilmeldte løbere, der trækker i motionstøjet anden pinsedag. Også kronprinsesse Mary vil deltage i Royal Run, hvor hun skal løbe den lange distance på ti kilometer. Det bliver dog ikke i København sammen med kronprinsen, men derimod i Odense. Om hun ender med en bedre tid end sin ægtefælle, må tiden vise. Tema Royal Run Løb med fra sofaen: Sådan dækker TV 2/Fyn Royal Run Kronprinsen lukker trafikken i Odense Mariane er klar til mødet med kronprinsessen