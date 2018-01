Læge undgår sigtelse i sag om 16-årigs meningitisdød

Styrelsen for Patientsikkerhed anmeldte sidste år lægen til politiet.

Politiet har valgt ikke at rejse nogen sigtelse mod en læge fra Rigshospitalet, der sidste år blev politianmeldt i sagen om den 16-årige Mathias Baadsgaard-Lund, der døde af smitsom meningitis i januar 2016. Det skriver DR.

Mathias Baadsgaard-Lund var elev på Efterskolev ved Nyborg, men blev syg, mens han var hjemme på juleferie.

- Vi har henlagt sagen. Det vil sige, at der slet ikke er rejst nogen sigtelse mod den ansvarlige læge fra Rigshospitalet, fordi vi ikke mener, at den pågældende har begået noget strafbart, siger Vibeke Thorkil-Jensen, der er kontorchef i Særlov ved Københavns Politi.

Fejl på Herlev Hospital

Styrelsen for Patientsikkerhed anmeldte sidste år lægen til politiet. Det skete, fordi Rigshospitalet ikke indberettede dødsfaldet til politiet som en mulig fejlbehandling.

Den 16-årig dreng døde 4. januar 2016 af smitsom meningitis efter fejl på Herlev Hospital. Han blev indlagt på Herlev Hospital, men blev overført til Rigshospitalet, inden han døde.

Men politiet vurderer ikke, at den ansvarlige læge på Rigshospitalet kan bebrejdes for ikke at have indberettet Mathias Baadsgaard-Lunds dødsfald.

- Vi går ind og vurderer, om den pågældende har udvist noget uagtsomhed. Det er en forudsætning for, at vi kan straffe efter sundhedslovens §179: at lægen skulle have gjort noget forkert eller burde have indset, at der skulle ske en indberetning. Og det mener vi ikke, at den pågældende læge burde have indset. Og derfor var der ikke grundlag for at rejse nogen sigtelse, siger Vibeke Thorkil-Jensen.

