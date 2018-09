Lasse Norman skifter til belgisk cykelhold

26-årige Lasse Norman Hansen har fået fremtiden på plads. Det fortæller han til TV 2 SPORT tirsdag.

- Jeg skal til Corendon-Circus fra næste år på en toårig kontrakt.

Det belgiske cykelhold, der har cykelcross-stjernen Mathieu van der Poel på holdet, har i år været en del af cykelsportens tredjebedste niveau - kontinentalniveauet. Ifølge Lasse Norman Hansen rykker holdet op på det andetbedste niveau som prokontinental fra næste sæson.

Læs også Fynsk rytter meldte selv fra til VM - bange for at bægeret flød over

Lasse Norman Hansen har været i kontakt med cykelhold fra alle niveauer i forsøget på at vi finde et nyt hold fra 2019 og frem, men det belgiske hold kunne tilbyde noget, som mange andre ikke kunne - nemlig frihed til at satse på banecyklingen ved OL i 2020.

- Jeg kan få fuld banefrihed, og så får jeg også noget frihed på landevejen. Jeg kommer til at arbejde sammen med nogle rigtig vindere, hvor vi skal forsøge at vinde hver gang. Jeg har gerne ville gerne have lov til at køre bane ved OL i Tokyo, hvor jeg er sikker på, der er mulighed for at køre bane. De fleste storhold har ikke ville lade mig køre bane.

- Corendon-Circus vil gerne støtte mig på banen, og det betyder meget for mig, at de støtter op om min personlige ambition, siger Lasse Norman Hansen til TV 2 SPORT.

Men selvom fokus er på banen i de kommende år, så har den 26-årige danske rytter også ambitioner for næste sæson.

- Jeg vil rigtig gerne gøre det godt i forårsklassikerne, hvor vi også har Mathieu van der Poel. Det er et hold med masser af vindermentalitet, og det er vigtigt for mig.

Et hårdt stop på Aqua Blue Sport

Lasse Norman Hansen har de seneste sæsoner været en del af prokontinentalholdet Aqua Blue Sport, men i slutningen af august kom det frem, at holdet skulle lukke. Dermed var danskeren tvunget til at finde et nyt hold.

Ifølge den danske cykelrytter var han dog allerede afklaret med, at fremtiden ikke lå hos Aqua Blue Sport på det tidspunkt.

Læs også Fynbo er bedste danske bud på en topplacering

- Jeg har hele tiden vidst, at jeg skulle ud og lede efter et nyt hold, da de ikke ville lade mig køre på bane til næste sæson.

Men selvom han var afklaret med, at fremtiden bød på et nyt hold, erkender han, at det var hårdt, at det irske hold pludselig lukkede fra den ene dag til den anden.

- Det er en mærkelig situation at stå og tro, at man skal til cykelløb om tre dage og så lige pludselig får at vide, at det hele var lukket, og vi så ikke skulle afsted.

- Det har været hårdt for mig mentalt, fordi jeg blev tvunget til at stoppe min sæson på et tidspunkt, hvor jeg var i rigtig god form. Jeg føler, jeg blev snydt for at vise, hvad jeg kunne levere af resultater.

Lasse Norman Hansen har i denne sæson vundet en etape i det australske løb Herald Sun Tour. Han blev nummer tre samlet i PostNord Danmark Rundt.

Læs også Lasse Norman Hansens cykelhold lukker ned