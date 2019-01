Opfordrer til forbud: Lukning af Storebælt koster mange millioner, siger DI

Mandagens fire timer lange lukning af Storebæltsbroen efter en lastbilulykke kostede mellem 15 og 20 millioner kroner.

Sådan lyder vurderingen fra brancheorganisationen Dansk Industri, der har set på de samfundsøkonomiske konsekvenser af en lukning.

Det var en lastbil med tom anhænger, der væltede i det hårde blæsevejr, selvom Sund & Bælt på forhånd frarådede kørsel med vindfølsomme køretøjer.

Opfordringen er dog ikke et egentligt forbud, og hos Dansk Industri ser Michael Svane, branchedirektør på transportområdet, gerne, at reglerne bliver ændret, så det ikke er den enkelte chauffør, der skal vurdere, om det er forsvarligt at køre over.

- Det er nødvendigt at gøre noget, fordi mobilitet er grundlaget for sammenhæng i det danske samfund. Storebælt er en livsnerve, og det rammer eksempelvis både daglighandlen, byggepladser og bilister, der skal frem og tilbage, når broen er lukket, siger Michael Svane til TV 2.

Få alternativer til Storebælt

Dansk Industris beregning af prisen for mandagens lukning af Storebælt tager højde for flere faktorer. Blandt andet hvor meget godstransport, der var på vejene, og hvordan forsinkelsen kan give problemer i forhold til chaufførernes regler om køre- og hviletid.

Flere tusinde køretøjer blev forsinket mandag, og det skyldes også, at Storebæltsforbindelsen – bortset fra et par færger – er den eneste forbindelse mellem det østlige og vestlige Danmark.

Ifølge Michael Svane flugter beregningen godt med et andet eksempel. I 2016 lukkede en alvorlig trafikulykke Fynske Motorvej i seks timer, og beregninger fra Vejdirektoratet viser, at det samlede tidstab var 27.000 timer og kostede samfundet 13,5 millioner kroner.

- Det er jo ikke sådan, at sådan en ulykke på Storebælt lægger samfundet ned, men hen over et år, er det faktisk rigtig mange omkostninger for virksomheder, bilister og samfundet, siger Michael Svane.

Flertal vil se på forbud

Ifølge Sund & Bælt er der sket en stigning i antallet af ulykker på Storebæltsbroen, hvor broen har været helt eller delvist lukket. Alene i år har der været flere tilfælde.

1. januar væltede en varevogn og lukkede broen for al trafik i en time, og dagen efter lukkede en togulykke med otte døde togforbindelsen i over et døgn.

Mandagens ulykke på Storebæltsbroen har fået et flertal af partierne på Christiansborg til at kræve, at der ses på et forbud mod kørsel med vindfølsomme på Storebæltsbroen, når det blæser kraftigt.

Som reglerne er i dag frarådes kørsel med vindfølsomme køretøjer som eksempelvis campingvogne og lette lastbiler ved vind på både 15 og 20 meter i sekundet. Men det er først ved vindstyrke af stormstyrke (25 meter i sekundet), at Storebæltsbroen bliver lukket. Indtil da kan chaufførerne vælge at trodse anbefalingerne.

Frygter chauffører kan være pressede

Dansk Folkepartis transportordfører, Kim Christiansen, mener, de nuværende regler i for høj grad lægger op til vurderinger fra den enkelte chauffør.

- Vi er nok nødt til at kigge på, om vi ikke skal have deciderede forbud frem for bare en vejledning. Vi har simpelthen ikke råd til at sløse med de her regler, så vi får flere ulykker på Storebæltsbroen, siger Kim Christiansen til TV 2.

Han tror, at den enkelte chauffør kan føle sig presset til at trodse advarslerne om ikke at krydse Storebælt på grund af køre- og hviletidsreglerne eller pres fra arbejdsgiveren. Og det er problematisk, lyder det.

- Man efterlader måske mange gange de her chauffører i en svær situation, og det kan vi gøre meget lettere ved at lave nogle fuldstændig stringente regler, siger Kim Christiansen.

Venstres transportordfører er enig.

- Noget kunne tyde på, at det her system ikke fungerer godt nok, for der er for mange, der tager chancen, når det blæser kraftigt. Der er blandt andet tomme lastbiler, der sniger sig over, og så går det galt mange gange, siger Kristian Pihl Lorentzen til TV 2.

Politiet klar til at se på reglerne

Sund & Bælt er selv i gang med en undersøgelse af ulykkerne på Storebælt og vil drøfte med politiet, om den nuværende vejledning skal ændres til deciderede forbud mod kørsel med vindfølsomme køretøjer.

Hos Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi forklarer politiinspektør Tom Trude, at føreren af den forulykkede lastbil mandag kan blive straffet, selvom han som udgangspunkt ikke gjorde noget ulovligt ved at trodse advarslen. Den videre efterforskning skal nu vise, om han ikke kørte efter forholdene.

Han afviser ikke at diskutere et forbud.

- Med gentagende tilfælde med ulykker synes jeg, vi skal kigge nærmere på, om restriktionerne er skrappe nok, siger Tom Trude.

Busselskab ramt af forsinkelser

Et af de selskaber, der blev berørt af mandagens ulykke, er busselskabet FlixBus. Flere af selskabets busser og dermed også kunder blev væsentligt forsinket, og FlixBus hilser generelt tiltag, der kan fremme trafiksikkerheden, velkomne.

- Når broen lukker, giver det nogle ærgerlige forsinkelser for vores kunder, men vi kører selvfølgelig efter de vilkår, der nu er. Vores første prioritet er at få kunderne sikkert frem, siger presseansvarlig Lotte Rystedt til TV 2.