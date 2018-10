Lun efterårsluft giver op til 17 graders varme på Fyn

Der er sikkert allerede mange danskere, der har opdaget, at cykelturen til arbejde her til morgen var væsentlig mindre kold end torsdag.

Siden torsdag har en varmfront passeret landet fra vest, og den er blevet efterfulgt at betydeligt lunere luft fra sydvest.

Fredag morgen er temperaturen mange steder i landet på mellem 12 og 14 graders varme - hvor den for blot et døgn siden generelt lå mellem tre og syv graders varme.

Temperaturen kan nå 18 graders varme

Som fredagen skrider frem, vil temperaturen stige yderligere, og kan i eftermiddagstimerne nå 17-18 graders varme over den sydøstlige del af landet.

Det er nemlig i samme område, hvor solen kan komme til at skinne. Lige nu er sandsynligheden for solskinsvejr størst over Lolland-Falster, det sydøstlige Sjælland samt på Bornholm, hvor man kan gå en ganske hæderlig eftermiddag i møde rent vejrmæssigt.

Anderledes gråt og 'kedeligt' bliver vejret i resten af landet, hvor skyerne fra varmfronten fører sig frem. Især i den nord- og vestlige del af landet kan der desuden komme lidt regn af og til.

Her vil temperaturerne på den kolde side af varmfronten også være mere beherskede - blot omkring 12-13 grader.