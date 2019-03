Vådt forårsvejr fortsætter: Marts er på rekordkurs

Da kalenderen skiftede fra februar til marts, forsvandt det flotte og forårsagtige vejr, vi havde i den sidste halvdel af februar, som dug for solen.

Opdateret Artiklen er opdateret med TV 2 Vejrets seneste vejudsigt for Fyn. Se den herover.

Siden da har vejret været efterårsagtigt med regn og rusk - og ikke mindst flere dage med voldsomme vindstød flere steder på Fyn.

Intet tyder på, at det ændrer sig nævneværdigt den kommende uges tid. Og fortsætter tendensen, kan vi komme tæt på rekorden for nedbør i marts måned på 100 millimeter.

Læs også Ægtepar sælger fynsk ø: - Vi er da kede af at skulle skille os af med den

Næsten det dobbelte af det normale

Hele tre store regnvejr ser ud til at skulle passere i midten af næste uge, og imellem dem er der også plads til byger.

Det første store regnvejr kommer tirsdag efter en stort set tør mandag. Prognoserne viser 10 til 15 millimeter regn mange steder og også slud flere steder. Og ifølge den seneste prognose er der chancer for sne i Svanninge Bakker.

Onsdag ser det ud til, at et lavtryk med regn og byger vil bevæge sig lige hen over Danmark. Det vil give 5 til 10 millimeter regn.

Torsdag og fredag har endnu et frontsystem sat kursen mod os.

Samles regnmængderne sammen, er det ikke usandsynligt, at vi har fået mere end 30 millimeter regn, når ugen er omme.

De kommende fem dage ser ganske ustadige ud, og vi kan få omkring 30 millimeter regn fra tre store regnvejr fra tirsdag til fredag. Foto: TV 2 VEJRET

Nærmer sig rekord fra 1978

Marts har på nuværende tidspunkt allerede hældt 48,8 millimeter i nedbørmålerne, og derfor kan vi nemt ende på omkring 80 millimeter om en uges tid.

Dermed er det bestemt ikke urealistisk, at vi kan nærme os martsrekorden på 100 millimeter nedbør, som blev sat tilbage i 1978.

En normal marts byder i øvrigt på 46 millimeter nedbør, så vi kan allerede konstatere, at marts er vådere end normalt.