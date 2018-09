'Midlertidige' barakker til fynske skolebørn har stået i 45 år

Børnene i 3. klasse må gå hjem med hovedpine. Indeklimaet er så dårligt, at ingen kan holde ud at være der. Om sommeren, er der ulideligt varmt i klasselokalet, og om vinteren er det iskoldt.

Vi er på Paarup Skole ved Odense, hvor man i 1973 byggede tre barakker foran hovedindgangen på skolen, fordi der manglede pladser til skolens elever. Det skete dengang på mange skoler - men i dag, 45 år senere, står barakkerne stadig på Paarup Skole. Og børnene i 3. klasse bliver stadig undervist i lokalerne.

Jeg fik ret tit ondt i hovedet, og så blev jeg nogle gange sendt hjem, fordi jeg havde så kraftigt ondt i hovedet. Luna, gik sidste år i 3. klasse på Paarup Skole

- Nu har vi været her sådan cirka ti sekunder, og vi er allerede ved at få små-åndenød. Og det er ikke for at dramatisere det, det er bare sådan, forholdene er, siger Søren Smedegaard, der er far til tre og skolebestyrelsesformand på Paarup Skole, mens han viser TV 2 rundt i barakkerne.

Det sker som et led i 19-nyhedernes nye serie 'Danske Stemmer'.

Ondt i hovedet

Søren Smedegaard forsøger at råbe Odense Kommune op og få en løsning på plads - 45 år efter de "midlertidige" barakker blev taget i brug.

Og det er på høje tid - for både elever og lærere blive bogstaveligt talt syge af forholdene.

Læs også Gas-penge: Folkeskolen i Odense styrkes med 85 millioner

Barakkerne på Paarup Skole skulle egentlig bare have være en midlertidig løsning, men det er 45 år siden nu. Foto: TV 2

- Jeg fik ret tit ondt i hovedet, og så blev jeg nogle gange sendt hjem, fordi jeg havde så kraftigt ondt i hovedet, siger Luna, der gik 3. klasse sidste år.

Lars Henrik Madsen var blandt de første elever, der for 40 år siden blev undervist i barakkerne - nu er han lærer på skolen.

Jeg tror alle vil sige, at det her ikke er rimeligt. Jeg har været rundt og kigge på en hel del skoler, og I ligger i kategorien "værst". Jane Jegind (V), rådmand for By og Kulturudvalget i Odense Kommune

- Om sommeren er der uendeligt varmt, og om vinteren er der uendeligt koldt, siger Lars Henrik Madsen.

Skolebestyrelsen har i flere årtier opfordret kommunen til at rive barakkerne ned.

Politikere vil gøre noget

TV 2 og Søren Smedegaard havde også sat den ansvarlige politiker i Odense Kommune, Jane Jegind, Venstre-rådmand for By og Kultur, stævne på Paarup Skole - og Jane Jegind erkender, at forholdene på skolen er urimelige for lærere og elever.

Læs også Skoler og børnehuse testet for radon: Forhøjet niveau 36 steder

- Jeg tror alle vil sige, at det her ikke er rimeligt. Jeg har været rundt og kigge på en hel del skoler, og I ligger i kategorien "værst", siger Jane Jegind.

Opråbet fra skolebestyrelsen på Paarup Skole i Odense har også gjort, at Venstres politiske ordfører Christoffer Lilleholt nu råber op på facebook:

- Ingen barakker i Odense. Vi har alt for mange barakker i Odense, hvor vores børn bliver undervist i lokaler med meget dårligt indeklima, skriver han blandt andet.

Læs også Langtved Friskole får endelig sin skolebygning