Miljøskandale meldt til politiet - tonsvis af farlig kemi er forsvundet

Odense Kommune har meldt en lokal virksomhed til politiet i en sag, der vækker stor bekymring blandt borgerne og politikerne i Odense.

36 ton kemikalier og farligt affald er siden foråret 2017 forsvundet fra en erhvervsbygning i Seden i det nordøstlige Odense. Og senest har nye kloakprøver fra området vist, at der i brønde på adressen er fundet forekomster af tungmetaller som kobber, nikkel og krom, der overskrider den tilladte grænseværdi med helt op til 1.760 procent.

Fyens Stiftstidende har det seneste stykke tid afdækket, hvordan virksomheden Seden Ejendomsinvest ikke har kunnet redegøre for, hvad der er sket med de mange ton kemikalier, der er forsvundet fra adressen, siden printpladeproducenten Printline A/S gik konkurs og efterlod kemikalierne.

Det har nu fået Odense Kommune til at melde Seden Ejendomsinvest til politiet, fortæller afdelingschef Boie Skov Frederiksen.

- Vi står nu i en situation, hvor virksomheden stadig ikke kan redegøre for de mængder af kemikalier, der mangler. Dermed kan vi ikke komme længere, og derfor overgår sagen som en naturlig konsekvens nu til politiet, siger Boie Skov Frederiksen, der understreger, at prøverne fra kloakken ikke givet noget endeligt bevis for, at den nu politianmeldte virksomhed er skyld i de markante overskridelser af grænseværdien for flere tungmetaller.

- Der er indikationer på, at der formentlig er hældt noget i kloakken, men af hvem og hvornår kan vi ikke sige noget om. I nogle slamprøverne er der nogle høje værdier af nogle stoffer, som er væsentlig højere end det, man normalt ser, siger han.

Politisk bekymring

Sagen har også vakt opsigt på Christiansborg, og i Odense er politikerne stærkt bekymrede for, hvad der kan være sket med de mange ton kemikalier, der er forsvundet.

- Hele forløbet her er grotesk, også i forhold til de mængder, der mangler - vi taler altså om mange ton. Jeg er bekymret for, hvad det her kan få af konsekvenser for hele vores kloak- og vandsystem i Odense, siger den konservative byrådspolitiker Kristian Guldfeldt.

Samme bekymring har byrådspolitiker Anders W. Berthelsen (S). Han er formand for det lokale vandcenter, der har sat en større undersøgelse af kloaksystemet i gang.

- Jeg er interesseret i at få at vide, hvor giften er henne. Det kan godt være, at der sidder noget i spildevands- og kloakrørene stadigvæk, men hvad med det, der måske er løbet ud? Er det kommet ud i åen eller fjorden? Så jeg er bekymret, siger han.

Det er anden gang på kort tid, at Odense Kommune vælger at skride til politianmeldelse af Seden Ejendomsinvest.

Første gang skete det, efter at Fyens Stiftstidende kunne dokumentere, at større grupper af polske håndværkere i månedsvis havde været indkvarteret ulovligt lige op af de potentielt livsfarlige kemikalier. I den sag er polakkernes arbejdsgiver, Årslev Entreprenørforretning, også meldt til politiet.