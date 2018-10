Mistænkt for storsvindel tjente 27.000 kroner om måneden

Hun kørte rundt i store biler, købte dyre sportsheste og finansierede ejendomme i Danmark, Sverige og Sydafrika.

Men 64-årige Anna Britta Troelsgaard Nielsen tjente kun 27.434 kroner om måneden i sit job hos Socialstyrelsen.

Det viser kvindens personaleoplysninger hos Socialstyrelsen, som TV 2 har fået aktindsigt i.

Det fremgår desuden, at Anna Britta Troelsgaard Nielsen, der er sigtet for at have snydt Socialstyrelsen for 111 millioner kroner igennem 16 år, arbejdede 32 timer om ugen i sin stilling i styrelsens tilskudsadministration.

- Hun understøtter de værdier, organisationen udvikler sig i

Den 27. januar 2017 blev Anna Britta Troelsgaard Nielsen dekoreret med Dronningens Fortjenstmedalje i sølv for en fortjenstfuld indsats igennem 40 års arbejde i staten.

I indstillingen til medaljen, som TV 2 også har fået aktindsigt i, skriver en kontorchef i Socialstyrelsen, hvorfor Anna Britta Troelsgaard Nielsen har fortjent medaljen:

Britta Nielsen er en engageret medarbejder, der løfter betydelige opgaver i Tilskudsforvaltningen og er altid tjenestevillig, når der kræves en ekstra indsats.

Britta har et vedvarende fokus på udvikling og sikring af en korrekt og effektiv forvaltning, og med sin mangeårige erfaring sikrer Britta oplæring af nye kollegaer.

Som medarbejder går hun foran og understøtter de værdier og den retning, som organisationen udvikler sig i.

Britta tager ansvar for det gode samarbejde med kolleger såvel som løsning af opgaverne. Britta er vellidt af kollegaer såvel som ledelsen.

Socialstyrelsen indstiller, at der træffes beslutning om, at Britta Nielsen kan indstilles til Dronningens Fortjenstmedalje.

Ansat i 40 år

I personaleoplysningerne kan det læses, at Anna Britta Troelsgaard Nielsen blev ansat som kontorfunktionær i Socialstyrelsen i 1977 .

Denne stilling havde hun frem til 1998, hvor hun skiftede til en stilling i den daværende Sociale Sikringsstyrelse. I årene efter skiftede hun mellem stillinger i Socialministeriet, Den Sociale Sikringsstyrelse og Socialstyrelsen.

Britta Nielsens ansættelser i staten 17. august 2015: Kontorfunktionær i Socialstyrelsen

1. april 2010: Kontorfunktionær i Socialministeriets departement

1. januar 2008: Kontorfunktionær i Sikringsstyrelsen

1. februar 2002: Kontorfunktionær i Socialministeriet

1. januar 1998: Kontorfunktionær i Den Sociale Sikringsstyrelse

27. januar 1977: Kontorfunktionær i Socialstyrelsen Se mere

Forsvundet

64-årige Anna Britta Troelsgaard Nielsen blev den 25. september bortvist fra sit job i Socialstyrelsen efter mistanke om svindel.

Dagen inden meldte hendes arbejdsgiver hende til politiet, men på dette tidspunkt, havde kvinden været lovligt fraværende i tre uger, oplyser Socialministeriet til TV 2.

Efter socialminister Mai Mercado (K) oplyste, at en kvindelig, betroet medarbejder var mistænkt for at svindle for 111 millioner kroner, er der kommet en lang række detaljer frem om, hvordan kvinden udnyttede sin adgang til Socialstyrelsens systemer.

