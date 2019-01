Natten bringer stormflod og kraftigt blæsevejr

Kun få dage efter den seneste stormflod presser havet sig igen op over de danske kyster. Denne gang ser det værst ud for Odense Fjord, hvor vandstanden kan komme helt op omkring halvanden meter over daglig vande.

- Et stormlavtryk passerer landet, og der venter en blæsende aften og nat, fortæller meteorolog ved TV 2 Vejret Anders Brandt.

02:24 TV 2/Fyn var tirsdag aften i Nyborg for at følge Beredskab Fyns forberedelser, inden vandmasserne rammer natten til onsdag. Video: Jonas Mattsson Luk video

Her bliver det værst

Vinden kommer fra nord og presser vandet ned gennem Kattegat mod Nordfyn, Storebæltskysterne og den nordvestlige del af Sjælland. Der er tale om hård kuling, måske med vindstød af stormstyrke.

- Vi forventer forhøjet vandstand hen over aften- og nattetimerne samt i morgen tidlig. Det kan nå over 130 centimeter hen over Nordfyn og ned gennem Storebælt. Værst ser det ud til at blive i Odense Fjord med en vandstand på omkring 150 centimeter over daglig vande, forklarer Anders Brandt.

Højeste forventede vandstande natten til onsdag og onsdag morgen. Foto: TV 2 VEJRET

Også Isefjord, Roskilde Fjord og især Holbæk Fjord har risiko for forhøjet vandstand. I Holbæk forventes vandet at stige med 110 centimeter, men det kan blive mere.