Nikolaj Jacobsen henter GOG-spiller ind til bronzekamp

Landstræner Nikolaj Jacobsen ændrer på holdet, inden Danmark møder Frankrig i bronzekampen ved EM i håndbold.

I søndagens bronzekamp kommer Danmark til at stille op med to nye spillere i forhold til semifinalenederlaget fredag aften.

Læs også Skadet Viktor Axelsen må opgive at forsvare stor titel

Nikolaj Jacobsen har valgt at skifte målmand Kevin Møller og højre back Niclas Kirkeløkke fra GOG ind i truppen.

De to nye spillere kommer ind i stedet for forsvarsgeneralen René Toft Hansen og højrebacken Peter Balling, skriver DHF i en pressemeddelelse.

Udskiftningen af René Toft betyder, at Danmarks mest værdifulde spiller forlader holdet inden medaljekampen, mener TV 2 SPORTs håndboldekspert Claus Møller Jakobsen.

- Rene Toft er MVP (den mest værdifulde spiller) på det danske landshold, har Claus Møller Jakobsen tidligere sagt.

- Det er de fire bedste forsvarshold, som er kom til semifinalen. Og Rene Toft har været den største faktor, tilføjer Daniel Svensson, der også er håndboldekspert på TV 2 SPORT.

Fortalte om udskiftningerne lørdag

Allerede lørdag sagde landstræneren, at forventede at skifte ud i truppen.

- Jeg kommer nok til at justere noget. Nu må vi lige se på træningen og hvor fit, folk kommer tilbage efter en meget hård kamp i går. Der kommer helt sikkert til at ske en enkelt eller to udskiftninger, siger Nikolaj Jacobsen til TV 2 SPORT.

Indskiftede Niclas Kirkeløkke GOG-backen har kun spillet tre minutter under hele EM-slutrunden, hvor han har været henvist til tilskuerpladserne som reserve i flere kampe.

Også Kevin Møller har været med i Kroatien som reserve. Han blev kaldt til Zagreb inden Danmarks semifinale, fordi Niklas Landins hustru forventes at gå i fødsel i nær fremtid. DHF nævner ikke noget om fødslen i søndagens pressemeddelelse, men med indskiftningen af Kevin Møller kan Danmark i hvert fald stille med to målmænd, hvis Landin skulle forlade lejren i utide for at være med ved fødslen af endnu et barn.

Kevin Møller er klar efter skade

Kevin Møller fik debut på landsholdet i 2015, og ved EM i 2016 spillede han sin hidtil eneste slutrunde. I alt er Kevin Møller noteret for 19 landskampe.

Hvis det ikke havde været for en skade, havde Kevin Møller sandsynligvis spillet endnu flere kampe i nationaldragten. I sommeren 2017 kom han til skade i sin lyske under en landsholdstræning, hvor han ellers havde udsigt til spilletid i EM-kvalifikationskampene mod Letland og Holland.

Skaden var så slem, at Kevin Møller måtte gennemgå en operation. I første omgang blev han dømt ude i seks til otte måneder, men allerede i november vendte han tilbage til træningen i sin tyske klub. Og nu er han altså også klar til at vende tilbage til landsholdet, hvor han nu er skrevet ind i EM-truppen.