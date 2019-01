Har danmarksrekord i overvægt: Nu er de gået i gang med at tabe sig et ton

Søndag har stået i motionens tegn for familien Ringmand Rosenlund fra Veflinge. Mor Tine, Oliver på 11 år og Vigga på syv år er blevet målt, vejet og har fået testet deres kondition.

Det har de, fordi de sammen med 202 andre borgere i landsbyen Veflinge skal tabe et ton over de næste to år.

- Jeg har det sådan, at hvis man har meldt sig til noget, så fuldfører man. Det bliver måske ikke det resultat, man vil, men så har man det bedre med, man gjorde, hvad man kunne. Og det er det vigtigste for os, siger Tine Ringmand Rosenlund.

Sammen med sine to børn deltager hun nu i projektet "Tab et ton i Veflinge", som blev skudt i gang 13. januar.

Styrk din sundhed og dyrk fællesskabet

Det er veninderne Anne Margrethe Dalskov og Doris Mogensen, der er initiativtagerne bag projektet. De gik i gang, fordi det kom bag på dem, da de i august sidste år fandt ud af, at Nordfyns Kommune er Danmarks fedeste kommune.

Ifølge tal fra Sundhedsstyrelsen er 63,1 procent af borgerne i kommunen moderat eller svært overvægtige.

- Vi sad i et øltelt i august, da vi havde sportsuge, og talte om, at vi var blevet kåret til landets fedeste kommune. Og Anne Margrethe siger så, at "det skal vi da gøre noget ved". "Ja ja", sagde jeg i min naivitet og tænkte, at det tog vi stille og roligt. Men 1. september havde vi lavet en køreplan for, hvad vi kunne tænke os, siger Doris Mogensen.

For Anne Margrethe Dalskov og Doris Mogensen var det i første omgang målet om at skaffe Nordfyns Kommune af med danmarksrekorden i overvægt, der fik dem til at sætte projektet op. Men i dag handler det lige så meget om at samle byen og dyrke fællesskabet.

- Vi håber, at der bliver mere fællesskab i byen. Man kan sige, at projektet faktisk allerede er lykkedes, inden det er gået igang. Folk går rundt, og på vores facebookside skriver folk, "jeg går en tur i eftermiddag, vil du med?", og så kommer der nogle stykker og går med. Vi har også fået nogle af dem med, som vi ikke ser så meget til i byen. Det handler lige så meget om fællesskab, som det handler om at tabe sig, siger Anne Margrethe Dalskov.

Målet er en sundere livsstil

De 205 tilmeldte er søndag eftermiddag blevet målt og vejet i byens idrætshal af frivilllige idrætsstuderende fra Syddansk Universitet, hvorefter de fik testet deres kondition ved en steptest og en såkaldt Cooper-test, hvor personen bliver målt på 12 minutters løb.

Eftermiddagens målinger viste, at mor Tine på 38 år har et BMI på 35,19 og dermed er svært overvægtig. Oliver på 11 års BMI er 25,56 og placerer ham i kategorien overvægtig, mens hans lillesøster Vigga på 7 år er normalvægtig med et BMI på 21,5.

- Vi går efter at få en bedre kondition, og selvfølgelig også hvis man kunne få tabt sig lidt, komme ind i en sundere livsstil, så det hele ikke er chips og cola, siger Tine Ringmand Rosenlund.

Familien Ringmand Rosenlund har sammen med de andre deltagere forpligtet sig til at motionere tre gange om ugen – mindst én af gangene til holdtræning i idrætsforeningen. Alle deltagere får et gratis medlemskab til idrætsforeningen i de to år, projektet kører.

En diætist har sammensat en måltidskasse, som deltagerne kan købe i den lokale Dagli’ Brugsen.

Udeblivelse betyder bank på døren

Sideløbende vil Doris Mogensen, der til daglig arbejder som psykoterapeut og coach, holde motivationssamtaler og lægge handlingsplaner med deltagerne. Og hvis de udebliver fra træningen, kan de forvente, at hun banker på døren.

Hvert kvartal vil der blive blive afholdt vejninger og konditionstest, som skal vise, hvordan borgerne klarer sig. I Dagli' Brugsen har Dorte Mogensen og Anne Margrethe Dalskov planer om, at der skal stilles en stander op, hvor deltagernes samlede vægt bliver skrevet op, og der bliver talt ned til, at Veflinge har tabt et ton.

Når projektet efter planen afsluttes i januar 2021, vil der være præmier til den person, som har tabt sig mest, til den familie, der har tabt sig mest tilsammen, og til de to personer, som har forbedret deres kondition mest.

Uanset hvad er man allerede godt begyndt i Veflinge. Også selvom der er langt i mål med at tabe de 1000 kilo sammenlagt.

- Jeg synes, at det allerede er lykkedes. Så mange møder op. Hvis man går rundt i byen, som før var død, så vrimler det nu med mennesker. Men selvfølgelig - vi har sagt vi skal tabe et ton. Så når vi har tabt det, så er vi i mål, siger Anne Margrethe Dalskov.

