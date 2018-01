Ny behandling: Ole skal være far, selvom han ikke kunne levere en sædcelle

Behandlingen, der foregår på OUH, er rettet mod mænd, der har svært nedsat sædkvalitet, og som tidligere blev henvist til behandling med donorsæd.

Ægteparret Ole og Anita Svinth Graversen var med egne ord knuste, da de fandt ud af, at Ole ikke var i stand til at producere sædceller.

Dermed var der udsigt til, at parret skulle benytte sig af sæd fra en donor, hvis de ville gøre sig forhåbninger om, at Anita skulle blive gravid.

- Vi kunne godt acceptere sæd fra en donor, hvis det var den mulighed vi havde. Men selvfølgelig villle vi også meget gerne se Ole i barnet. Det var klart et stort ønske for os, siger Anita Svinth Graversen til TV 2.

Og da de kom ned på fertilitetsklinikken i Odense, var der gode nyheder. Overlæge og professor Jens Fedder kunne nemlig oplyse parret om, at der stadigvæk var en mulighed for, at de kunne få et barn med begge parrets gener.

Kan blive fædre uden at kunne levere en sædcelle

Siden 2015 har Odense Universitetshospital nemlig arbejdet med metoden m-TESE. Den gør det muligt at blive fædre for mænd, der ikke kan levere en eneste sædcelle ved udløsning.

Metoden er allerede relativt udbredt i lande som USA og Japan, mens den kun praktiseres i få europæiske lande - heriblandt Danmark.

Cirka en procent af alle mænd lider af en tilstand, der hedder azoospermi, som er defineret ved et totalt fravær af sædceller i den portion, der kommer ud, når en mand får udløsning.

Nogle kan behandles via en biopsi, hvor man ved hjælp af en nål trækker sædholdigt væv ud af testiklerne. Hvis det ikke giver resultater, giver m-TESE mulighed for alligevel at trække sædceller ud.

Tålmodighedsarbejde

Metoden består af en operation, hvor man åbner den ene testikel og identificerer bestemte rør, som er forstørret, fordi de indeholder sædceller. Derefter klipper man et stykke af de forstørrede rør, og så kan man tage de friske sædceller ud og bruge dem til befrugtning af kvindens æg.

- Selvom det lyder meget enkelt, så er det et tålmodighedsarbejde, der godt kan vare et par timer med at kigge en testikel helt igennem, forklarer Jens Fedder til TV 2.

Odense Universitetshospital har udført m-TESE på 35 mænd og mere end 50 procent af tilfældene mundede ud i en graviditet.

Venter en pige

Det samme var tilfældet for Ole og Anita Svinth Graversen. Efter at have fulgt behandlingen er Anita nemlig blevet gravid og venter en pige. Parret fik den gode nyhed 12 dage efter, at ægget var sat op i hendes livmoder.

- Jeg turde ikke tænke, at det kunne lade sig gøre. Det lød så vanvittigt magisk med den her operation. Vi var virkelig glade og følte os meget velsignede og lettede, fortæller Anita om parrets reaktion på graviditeten.

Anita Svinth Graversen er nu gravid i 22. uge, og alt er indtil videre, som det skal være.

- Det er da fedt at kunne se sig selv, se mine gener i hende også. At vi kan være fælles om det, siger Ole Svinth Graversen.

Det anslås, at cirka 100 mænd årligt på sigt vil kunne have glæde af m-TESE. Det er ifølge fertilitetsklinikken realistisk, at cirka 50 af disse vil kunne blive behandlet på Odense Universitetshospital.