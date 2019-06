Ny fynsk klimaminister står over for stor opgave, men finder trøst i John F. Kennedys ord

Det bliver Dan Jørgensen som ny klima,- energi- og forsyningsminister, der skal stå i spidsen for den nye regerings mål om at reducere Danmarks udledning af drivhusgasser med 70 procent frem mod 2030.

Den opgave bliver så svær, at hans forgænger, Venstres Lars Christian Lilleholt, under overdragelsen af ministeriet gav ham en Harry Potter-figur med ordene:

- Hvis det skal lykkes, tror jeg ikke, en lommeregner er nok. Så bliver det nødt til at være en tryllestav, for så er der et eller andet, der skal trylles frem.

Dan Jørgensen er også godt klar over, at opgaven bliver svær, hvis målet om 70 procent skal nås. Især når regeringen endnu ikke har en plan for, hvordan den vil nå i mål.

- Nu er problemet bare, at man ikke kan forhandle med naturen. Vi kan ikke forhandle med klimaet. Og derfor, når sagkundskaben siger til os, det er det, der er nødvendigt, hvis vi skal gøre en forskel i klimakampen, så er det det, vi må gøre, og så må vi lægge os i selen for at levere, siger Dan Jørgensen til TV 2.

Lars Christian Lilleholts gave til sin efterfølger Foto: Philip Davali / Ritzau Scanpix

Billigere elbiler

Mange står allerede klar med hjælp ved ministerens dør, hvis han kommer til at mangle ideer i sit arbejde. Bilejernes forening FDM for eksempel vil have billigere elbiler.

- Hvis vi skal have den her 70 procents reduktion, er der nogle elbiler, der skal ud og køre på vejene, og det bliver jo en af de store udfordringer for Dan Jørgensen, siger forbrugerøkonom i FDM Ilyas Dogru.

Den opgave, han står over for, kan måske sammenlignes med, da amerikanerne besluttede sig for, de ville flyve op til Månen Kirsten Halsnæs, professor, DTU

Også landbruget har forventninger til den nye minister.

- Jeg håber, man vil være ambitiøse både på klimaets vegne, men også i forhold til at bevare konkurrenceevnen for erhvervet, siger Anne L. Ahrnung, direktør i Landbrug og Fødevarer.

Som at flyve til Månen

Professor ved DTU Kirsten Halsnæs maner til besindighed, så længe der endnu ikke er nogen, der har præsenteret en realistisk plan for, hvordan man reducerer med 70 procent.

Ikke engang de grønne bevægelser er kommet med sådan en plan, siger professoren, der har beskæftiget sig med klimaspørgsmål i over 25 år.

- Den opgave, han står over for, kan måske sammenlignes med, da amerikanerne besluttede sig for, de ville flyve op til Månen, lyder det fra Kirsten Halsnæs.

Men til det svarer Dan Jørgensen med John F. Kennedys berømte ord om at sende en mand til Månen ”ikke fordi det er let, men fordi det er svært.”

- Hvad mente han med det? Jo, han mente, når man sætter sig selv så ambitiøse mål, så svære opgaver, så vil man udvikle ny teknologi, man vil blive verdensførende, man vil blive innovativ, og det vil få en masse positive sideeffekter, siger Dan Jørgensen.

Han tilføjer, at der er udgifter og udfordringer forbundet med den grønne omstilling, "men der er også muligheder og indtægter forbundet med det."

Brug for en god formidler

44-årige Dan Jørgensen er tidligere minister for fødevarer, landbrug og fiskeri. Han er forhenværende medlem af Europa-Parlamentet, og han har fulgt miljøområdet tæt, siden han studerede statskundskab på Aarhus Universitet.

I sin nye rolle får han tilmed plads i regeringens magtfulde økonomiudvalg, som for første gang har en klimaminister med ved bordet.

Mette Frederiksen har brug for en minister på området, som er en god formidler Hans Engell, politisk kommentator

Ifølge politisk kommentator Hans Engell bliver Dan Jørgensen også en af de travleste ministre.

- Når Dan Jørgensen bliver minister, er det ikke kun, fordi han har et rimeligt godt greb om de her tin

g. Det er også, fordi Mette Frederiksen har brug for en minister på området, som er en god formidler, siger han.

Hans Engell påpeger, at det er vigtigt for Socialdemokratiet at vise, at partiet er lige så godt med på den grønne dagsorden som de andre partier i rød blok.

Det bliver op til Dan Jørgensen som ny minister for et område, der ifølge statsminister Mette Frederiksen er en af regeringens absolut højeste prioriteter.