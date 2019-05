Ny måling gør SF'er mundlam - kan stå over for valg mellem EU og Folketinget

Ifølge en ny Megafonmåling for TV 2 og Politiken får SF ikke kun plads til spidskandidaten Margrete Auken som i dag, men også til en helt ny EU-parlamentariker efter europaparlamentsvalget 26. maj.

Karsten Hønge, der også stiller op til folketingsvalget 10 dage senere, er nummer to på SF's liste og har altså kurs mod Bruxelles, hvis det står til vælgerne.

I står til at få 11,2 procent af stemmerne og to mandater i vores Megafon-måling. Du ser ud til at komme ind i Europa-Parlamentet.

- Det er da enormt flot, svarer Karsten Hønge efter en kort stilhed i telefonen og medgiver, at han bliver lidt mundlam over nyheden, som han også kalder fantastisk.

Folketinget er førsteprioritet

Karsten Hønge mødte kritik, da han valgte at stille op til Europa-Parlamentet, selvom han i forvejen er en af SF's spidskandidater til Folketinget. Man kan nemlig ikke sidde begge steder.

Men han affærdigede kritikken med, at han jo ikke ved, om han bliver valgt nogen af stederne. Han har også gjort det klart, hvad han vil prioritere:

- Det er folketingsvalget. Jeg er spidskandidat på Fyn, og det er den vigtigste opgave for mig, sagde Karsten Hønge på valgudskrivelsesdagen til Fyens Stiftstidende.

I samme artikel betragtede han det som "helt urealistisk", at han skulle få plads i Europa-Parlamentet.

Hjælperytter for Auken

Hvad gør du, hvis du virkelig kommer ind?

- Vi tager et valg ad gangen. Det er for tidligt at sige noget om. Det er jo fantastisk, hvis det virkelig lykkes, siger han til TV 2.

Holder du fast i, at hvis der også bliver en plads til dig i Folketinget, så er det den, du tager?

- Jeg ved godt, det er et rigtig åndssvagt politikersvar. Men jeg tager et valg ad gangen. Jeg må lige lade være med at sælge pelsen, før bjørnen er skudt, svarer Hønge.

Da du stillede op, blev du klandret for, at du kun stiller op for at trække stemmer til SF, men slet ikke har tænkt dig at tage til Bruxelles. Den kommer du jo nok til at få igen nu. Jeg har jo sådan set lige startet.

- Ja, det gør jeg vel. Men det er da en overraskelse, at det går så godt. Det vigtigste for mig er at være hjælperytter for Margrete. Det er den rolle, jeg har. Vi har en, der skal stå på podiet i Bruxelles. Det lykkes måske så overvældende godt, at vi ligefrem kan få to. Det er da fantastisk, men også en overraskelse - men en positiv overraskelse.

Men hvad gør du så - siger du nej tak, hvis du kommer ind i parlamentet 26. maj, eller udskyder beslutningen til efter folketingsvalget 5. juni?

- Vi tager et valg ad gangen. Vi troede, det ville være en ubetinget sejr at få et mandat. Det er jo en helt overvældende sejr, hvis vi kan få to, siger Karsten Hønge.

Frem og tilbage i blå blok

Det er ikke kun SF, der går frem af de røde partier. Den blå overvægt blandt de danske mandater i parlamentet bliver erstattet af en rød, viser Megafon-målingen.

Socialdemokratiet står til at fastholde sine tre mandater, mens Radikale Venstre og SF går fra et til to mandater, og Enhedslisten kommer ind i parlamentet med et mandat.

Venstre går også - som forventet - frem fra to til fire mandater efter et katastrofevalg i 2014. Dengang kom valget lige i kølvandet på partiformand Lars Løkke Rasmussens bilagssager om boksershorts, rejser og ekstraregninger for rygning på røgfrie hotelværelser på skatteydernes regning.

Andre partier i blå blok står dog til tilbagegang. Konservative mister sit ene mandat i parlamentet ifølge målingen. Og Dansk Folkeparti står til at miste to mandater. DF har i denne valgperiode været det største af de danske blå partier i EU, men det står altså til at blive Venstre fremover.