Ny måling viser meget lav tillid til politiet

I maj sidste år fik Kim Nannestad, indehaver af forretningen RC Kongen i Søndersø på Fyn, stjålet setillidks droner til en værdi af 31.750 kroner.

Ved hjælp af butikkens overvågningskameraer fandt Kim Nannestad hurtigt ud af, at de otte gerningsmænd kom fra det kriminelle miljø i Odense-bydelen Vollsmose, som TV 2 kunne fortælle tirsdag.

- Vi fik at vide, at den ene kunne være den og den anden den og den tredje den. Både på telefon og på mail. Så jeg regnede da med, at politiet kunne klare det på en dags arbejde, siger han.

TV 2 har vist overvågningsbillederne til en myndighedsperson med indgående kendskab til det kriminelle miljø i Vollsmose. Vedkommende ønsker ikke stå frem - men identificerede alle gerningsmænd på ét minut.

8. november 2018 modtog Kim Nannestad et brev fra politiet, som meddelte ham, at efterforskningen blev standset Politiet mente ikke, at de kunne identificere gerningsmændene.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) er rystet over sagens forløb.

- Vi kan ikke forvente, at borgerne har tillid til politiet, når der sker sager som den, siger Søren Pape Poulsen.

Svigtende tillid til politiet

En ny tryghedsmåling, som Megafon har lavet, viser, at kun fem procent af de adspurgte tror, at politiet ville opklare et indbrud i deres hjem.

Omvendt tror hele 83 procent, at indbruddet aldrig ville blive opklaret, mens 11 procent er i tvivl.

I første kvartal i år blev der anmeldt næsten 13.000 indbrud. Ifølge Danmarks Statistik er dette det laveste antal, siden Danmarks Statistik i 1995 begyndte at udgive sæsonkorrigerede anmeldelsestal.

Matcher opklaringsprocent

Ifølge Søren Pape Poulsen er det ærgerligt, at borgerne ikke tror, at politiet kan hjælpe dem.

- Selvfølgelig er det ikke tilfredsstillende. Det her er et udtryk for, at man har hørt om mange sager, hvor man ikke har kunnet løse det her, og det er rigtig trist, siger han.

Han giver giver travlhed hos politiet skylden for den svigtende tillid - et forhøjet terrorberedskab og grænsekontrol har nemlig kostet.

De fem procent, der har tillid til politiet, stemmer overens med politiets opklaringsprocent. En aktindsigt fra DR Nyheder viste nemlig tidligere i maj, at det netop er præcis fem procent af indbrud, der er blevet opklaret over de seneste otte år. Dette tal indeholder dog både indbrud i private hjem, virksomheder og ubeboede bebyggelser.

Mindre tillid til politiet

Søren Pape Poulsen understreger, at VLAK-regeringen har gjort meget for at styrke politiet, blandt andet ved at uddanne flere betjente. Men det kommer ikke til udtryk i Megafon-målingen.

Her svarer 44 procent af de adspurgte nemlig, at deres tillid til politiet er blevet svækket i de seneste 10 år, mens blot 12 procent siger, at de har fået mere tillid til politiet.

Afholder ikke fra at kontakte politiet

Selvom danskerne altså har svigtende tillid til politiet, betyder det ikke, at folk fravælger at kontakte myndighederne, når behovet melder sig.

Kun 12 procent af de adspurgte svarer, at de inden for de seneste 10 år har fravalgt at anmelde en forbrydelse, fordi de ikke regnede med at få hjælp. Og over 70 procent af de adspurgte var tilfredse med deres seneste interaktion med politiet.

Alligevel er tilliden altså faldende, og for Søren Pape Poulsen er løsningen simpel - flere betjente.

- Vi har uddannet flere, og vi går til valg på at uddanne endnu flere, siger han.

Politiforbund: Det er dybt frustrerende

Claus Oxfeldt, der er formand for Politiforbundet, er enig i behovet for at uddanne flere politifolk. Han kan fortælle, at betjentene dagligt oplever at måtte fravælge opgaver som indbrud og tyveri, fordi der ikke er tid til det.

- Det er frustrerende, at sager, der kunne løses med en minimal indsats ikke bliver det. At vi må lade kriminelle gå fri. Ingen må tro, at det ikke frustrerer hele dansk politi, siger han.

Han nævner både mere bevogtning og grænsekontrol som årsager, men også nyere opgaver som bevogtning i løbet af den fire uger lange valgkamp trækker tænder ud i politikredsene.

- Så jeg er desværre ikke overrasket over den her måling, for jeg kan også sagtens finde sager rundt omkring i landet, hvor vi har beviser til at anholde og dømme gerningsmænd, men hvor vi bare ikke har ressourcerne.

- Det betyder, at der er opgaver, som borgere i et retssamfund forventer og bør forvente, at politiet løser, som vi ikke kan løse, konstaterer politiformanden.

Politi undviger spørgsmål

TV 2 har forelagt sagen om tyveriet i Kim Nannestads butik for Fyns Politi. TV 2 ville gerne have spurgt Fyns politi, hvorfor der på trods af videomaterialet er gået et år, uden at der tilsyneladende er sket mere i sagen.

Men det har Fyns Politi ikke ønsket at svare på. I stedet har de skrevet denne mail:

Fyns Politi kan bekræfte, at efterforskningen i den pågældende sag om tyveri af seks droner fra et lager blev standset ved en fejl. Den 19. november 2018 klagede forurettede over beslutningen. Den 22. november 2018 fik forurettede medhold i sin klage, hvorefter sagen er blevet genoptaget. Fyns Politi beklager det skete.