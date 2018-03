Nyt snevejr og snefygning på vej – rammer i aften og i nat

Der kan falde over ti centimeter sne, når et udbredt snevejr i det kommende døgn bevæger sig op over Danmark - Fyn går ikke ramt forbi

Selvom vi er i slutningen af marts, og foråret burde have indfundet sig over Danmark, så venter der mere vintervejr til store dele af landet.

De første smagsprøver på det vintervejr, der venter, har man allerede fået flere steder i landet, hvor man tirsdag havde sne på Læsø, og onsdag morgen stod man på store dele af Sjælland og Fyn op til vintervejr.

Det kommende døgns vintervejr kommer i forbindelse med et lavtryk, der fra sydvest bevæger sig op over Mellemeuropa og frem mod Østersøen.

Den tilhørende frontzone med sne vil i aften og i nat langsomt bevæge sig op over Danmark fra sydvest, og fronten ventes skærtorsdag at gå i stå over den sydlige del af landet.

I løbet af aftenen kommer der efterhånden udbredt slud og sne i den sydvestlige del af landet, og i takt med at nedbørområdet bevæger sig mod nord, vil nedbøren overvejende falde som sne ved temperaturer lige omkring frysepunktet.

Læs også Se billederne: Fyn ramt af sne i marts

Foto: TV 2 VEJRET

Ved midnatstid ventes snevejret at være nået frem til en linje fra Ringkøbing Fjord over Trekantsområdet til den sydvestlige del af Fyn.

I løbet af natten breder sneen sig videre mod nord og øst, så hele den sydlige halvdel af landet skærtorsdag kan stå op til snevejr.

Kan give 15 centimeter sne

Over de sydligste egne ventes sneen at falde ved temperaturer lige omkring eller over frysepunktet, men hen over Midt- og Østjylland, store dele af Fyn samt dele af Sjælland og Bornholm vil kombinationen af frostvejr, snefald og en hård sydøstenvind kunne give snefygning.

Stedvis kan det give drivedannelse på syd-nordgående veje.

Mange steder vil den sne, der falder, dog være så tung, at den ikke kan fyge - og i stedet er den god at bygge snemænd af.

Snevejret ventes skærtorsdag at fortsætte hen over den sydlige halvdel af landet, hvor der fortsat vil være både fygning og risiko for sneglatte veje.

Fronten vil fortsat ligge hen over Danmark langfredag, hvor der enkelte steder stadig kan komme lidt sne.

Ifølge de seneste prognoser kan der fra onsdag aften og frem til langfredag falde mellem 10 og 15 centimeter sne, hvor der kommer mest - og lokalt kan det ikke udelukkes, at der falder større mængder.

Sådanne snevejr, hvor en frontzone ligger stort set stille over længere tid, kan hen over et døgn give store mængder sne.

Foto: TV 2 VEJRET