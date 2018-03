Nyt snevejr på vej - kan lamme trafikken mandag morgen

Ud over blæsende vejr og snefygning kan snevejr mandag morgen gå over i isslag.

Vinterkulden over Danmark kommer natten til mandag under angreb, når varmere luft fra syd presser på og giver store dele af landet udbredt snefald, som med blæsende vejr også ventes at give snefygning.

Snevejret ventes at ramme store dele af Danmark mandag midt i morgentrafikken.

Det er et lavtryk ved De Britiske Øer, der i løbet af natten til mandag sender en varmefront frem mod Danmark. Foran fronten ventes udbredt snevejr og frisk til hård vind fra sydøst.

Sne og fygning rammer Danmark mandag morgen

Ifølge de seneste prognoser vil det begynde at sne over den sydlige del af landet i løbet af natten til mandag, og herfra breder snevejret sig mod nord og nordøst.

Allerede i løbet af natten kan der over den sydlige del af landet, hvor der allerede ligger store mængder sne, kunne opstå snefygning, og i morgentimerne er der risiko for, at også resten af landet står op til sne og snefygning, som kan komme til at genere morgentrafikken.

Nedbøren kan på sin vej op over Danmark gå over i isslag. Foto: TV 2 VEJRET / Grafik

Kan gå over i isslag

Luften, der strømmer frem mod Danmark, er i højden så varm, at der især over den sydlige og østlige del af landet kan opstå isslag.

Isslag er regn, der fryser til is, når det rammer genstande og jorden, og opstår fordi sneen falder ned gennem et varm luftlag i omtrent en kilometers højde - inden den smeltede sne, som regn falder i frostvejret nær jordoverfladen.

Isslag kan danne et centimetertykt ispanser, der kan gøre veje og fortove spejlglatte.

Tøvejr rammer den sydlige del af landet

Snevejret ventes at fortsætte en stor del af mandagen over den nordlige og østlige del af landet, mens det ifølge TV 2 VEJRETs prognoser vil blive tøvejr over de sydlige egne.

Det kan med temperaturstigning til 2-3 graders varme give et voldsomt tøbrud de steder, hvor der ligger mere end en halv meter sne, ligesom tøvejret kan føre til vandskader, når fygesne på lofter rundt om i landet begynder at tø..