Odense-anfører forlænger

Odense Håndbold har nok engang forlænget Kamilla Larsens kontrakt.

Anføreren er dermed klar til sin 11. sæson i klubben, hvor hun håber på fornyelse ved sæsonens afslutning. Trods ambitiøse indkøb og ligaens dyreste trup har Odense endnu ikke vundet en eneste titel.

- Jeg ser frem til at fortsætte samarbejdet med Odense Håndbold. I mine 10 år i den orange trøje har klubben gennemgået en rivende udvikling. Jeg håber og tror på, at vi i den kommende sæson kan tage et skridt op, siger Kamilla Larsen i en pressemeddelelse.

Foruden Odense har den 35-årige Kamilla Larsen spillet for GOG og Slagelse Dream Team, med hvem hun vandt Champions League.

I denne sæson nåede Odense frem til kvartfinalerne, hvor de senere vindere fra Györ blev for stor en mundfuld.

I den hjemlige liga blev Odense nummer tre efter et semifinalenederlag til Herning-Ikast. I kampen om bronze vandt Odense over København Håndbold.

- Vi er meget glade for, at vi kan forlænge aftalen med Kamilla. Hun spiller en vigtig rolle både på og udenfor banen - som forsvarskrumtap og som anfører. Kamilla har været med fra Odense Håndbolds første skridt i ligaen, hvilket også gør hende til en kulturbærer på holdet og i klubben, siger direktør Lars Peter Hermansen i den omtalte pressemeddelelse.

Kamilla Larsen, der tidligere hed Kristensen, har spillet 99 landskampe for Danmark. Den seneste var i oktober 2011.