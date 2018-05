Odense Håndbold fyrer direktøren efter misset DM-guld

Odense Håndbold har skiftet ud på direktørposten, efter de i søndags spillede sæsonens sidste kamp, da de tabte DM-finalen til København Håndbold.

Ambitionerne er store i Odense Håndbold, og derfor var det da også en skuffelse, da de i søndags måtte se sig slået i den tredje og afgørende DM-finale mod København Håndbold.

Fynboerne har brugt dagene på at gøre status over sæsonen, og på baggrund af dette har de valgt at afskedige Mark Jespersen på direktørposten, hvor de i stedet ansætter Lars Peter Hermansen.

- Det er en enig bestyrelse, der har besluttet, at der skal nye kræfter til i direktionen, og vi er derfor rigtig glade for, at Lars Peter Hermansen har sagt ja til jobbet som administrerende direktør i Odense Handball Club A/S, skriver klubben i en pressemeddelelse.

Lars Peter Hermansen kender klubben i forvejen, hvor han har siddet på posten som kommerciel chef.

Mark Jespersen fratræder posten med omgående virkning, oplyser Odense Håndbold.

Klubben forstærkede sig kraftigt med en række landsholdsspillere forud for den netop overståede sæson, og fynboerne har allerede været på markedet før den kommende sæson, hvor de har hentet den hollandske landsholdsmålmand Tess Wester.

I den kommende sæson skal Odense for første gang i klubbens historie spille Champions League.

