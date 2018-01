Her stjæler hun Egons plan: Læs hendes forklaring

Egon Olsens stjålne planer er vendt tilbage, og nu er der to af dem.

Kun en enkelt dag gammel blev Nordisk Films særudstilling om Danmarks nationale tyvebande udsat for et vaskeægte kup.

En kvindelig besøgende så sit snit til at snige en udstillet pakke ind under frakken, inden hun skyndte sig bort.

Uheldigvis for kvinden blev hun fanget på videoovervågning, ligesom hun havde betalt med dankort i indgangen til udstillingen og dermed havde efterladt oplysninger om sig selv. Nu er hun gået til bekendelse.

- Pakken er dukket op på Fyn, og vi har lige fået den ind ad døren for en time siden, bekræfter Nicklas Pedersen, rundviser på udstillingen overfor TV 2.

Det er Fynsk Politi, der har fået pakken indleveret af kvinden selv.

Der er tale om en kopi, men den spiller en central rolle i udstillingen.

Det er nemlig den pakke, som Egon Olsen har med, når han forlader Statsfængslet i Vridsløselille, og som indeholder planerne til det kup, Egon, Benny og Keld skal forsøge at udføre i filmene.

Læs også Egon Olsens stjålne planer er dukket op igen på Fyn

- Stjal den for en anden

Kvinden, der stjal pakken, har brugt både en del tid, kræfter og broafgifter på kuppet.

Hun besøgte ifølge Nordisk Film-udstillingen, da den åbnede lørdag den 6. januar.

Herefter kørte hun tilbage til Fyn. Søndag vendte hun tilbage til Valby i København igen. Denne gang nuppede kvinden, der er 67 år gammel og kommer fra Nordfyn, pakken fra kulisserne af Yvonnes stue ind under frakken, mens ingen kiggede.

- Hun har kontaktet os og sagt, at der er nogen, der har fået hende til at tage pakke. Hun fortæller ikke nærmere om hvem og hvorfor, hun skulle stjæle den, så man kan kun gisne om sandheden, siger Nicklas Pedersen.

Læs også Olsen Banden-legende får opkaldt vej efter sig: Hvor skal den ligge?

To pakker fremover

Tyveriet af pakken er faldet mange fans af Olsen-banden for brystet. Blandt andet 13-årige Albert Elnif fra Frederiksberg.

Han har derfor nået at lave en ny kopi af pakken, som han har foræret til udstillingen.

- Den stjålne pakke kommer tilbage i udstillingen i dag, men Alberts pakke skal have lov at blive, synes vi, så den får også en plads. Hvis man har det skarpe øje med sig, vil man se den ligge et sted i udstillingen, siger Nicklas Pedersen.

Han glæder sig over den omtale og støtte, udstillingen har fået efter tyveriet.

- Det er en skør sag - ligeså skør som Olsen Banden. En forbrydelse er en alvorlig sag, men det har givet meget omtale. På et bizart plan må vi takke tyven. Måske skulle hun have to fribilietter til udstillingen, men den ide bliver nok på tegnebrættet, griner Nicklas Pedersen.