Ændrer procedure nu: Otte ambulancer holdt stille under togulykke

Det var den værste togulykke på dansk jord i 30 år, som fandt sted på Storebæltsbroen 2. januar om morgenen.

Her mistede otte personer livet, mens 16 kom til skade som en følge af sammenstødet mellem et IC4-tog og en godsvogn, der rev sig løs.

Og mens alt var kaos på broen, holdt otte ambulancer hos Ambulance Syd stille i garagen uden mandskab til at køre dem. Til trods for Ambulance Syd står for al ambulancekørsel i hele Region Syddanmark herunder på Fyn.

Seks af dem holdt parkeret på Fyn, og dermed var en femtedel af alle tilgængelige ambulancer på øen ikke i drift på ulykkestidspunktet.

Det viser en aktindsigt, som Berlingske har fået.

Manglende beredskab

Ifølge Steen Schougaard Christensen, der er direktør i Ambulance Syd, er det "absolut ikke normalt, at Ambulance Syd har otte frameldte beredskaber," oplyser han til avisen.

Han forklarer desuden, at manglen på beredskab hovedsageligt skyldets, at 10 reddere bosiddende på Sjælland ikke kunne møde ind til vagtskifte klokken 7.30, 2. januar, fordi Storebæltsbroen da var lukket på grund af blæst.

Fordi det var forventet, at broen ville genåbne klokken 7, blev der ikke kaldt ekstra beredskab ind før klokken 6.10, hvor broåbningen blev udskudt til klokken 10.00.

Ulykken fandt sted omkring klokken 7.30, men først to timer senere, ved halv 10-tiden, var alle frameldte beredskaber oppe at køre med tilkaldt mandskab, siger Steen Schougaard Christensen.

Vil ændre procedurerne

Ifølge vagtcentralen i Region Syddanmark fik de otte manglende ambulancer ikke betydning for responstiden.

Alligevel viser Berlingskes aktindsigt, at Ambulance Syd nu vil ændre procedurerne for, hvordan der bliver tilkaldt beredskab.

Fremadrettet vil indkaldelsen af beredskab ske, så snart Storebæltsbroen lukker, uanset prognosen for genåbning. På den måde undgår man, at det bliver en vurderingssag, om det er nødvendigt at tilkalde nyt mandskab.