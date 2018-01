Politiet hyrer fynsk Youtube-stjerne: Han skal advare unge mod deling af nøgenbilleder

Politiet har spurgt, om jeg vil hjælpe med at oplyse jer om deling af nøgenbilleder og sexvideoer. Det kan nemlig have kæmpe konsekvenser - ikke kun for personen, der bliver delt, men også for dig som deler. Hvis personen på billedet eller videoen er under 18 år, betegnes det som børneporno. Og bliver du dømt for at dele børneporno, kan det forfølge dig langt ind i fremtiden. Husk derfor: Del ALDRIG krænkende billeder eller videoer af andre uden tilladelse og omtanke ✌🏼 Videoen er betalt af Rigspolitiet.

