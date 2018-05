Politiker rasende over selvmordsliste: - Vi må gøre det ulovligt

En liste fra foreningen Læger for Aktiv Dødshjælp fortæller udførligt, hvordan og med hvilke medikamenter man kan ende livet.

Er det forsvarligt for en gruppe læger at lave en liste over 300 medikamenter, folk kan bruge til at begå selvmord?

Det spørgsmål har været heftigt debatteret det seneste døgn, siden foreningen Læger for Aktiv Dødshjælp lavede netop sådan en liste, komplet med vejledning til indtagelse og doseringer.

Og formanden for Folketingets Sundhedsudvalg er nu klar med et svar - og det bliver et rungende nej.

- Det her skal stoppes. En manual let tilgængelig på en hjemmeside kan give mennesker med selvmordstanker det sidste skub til at gøre det, siger Dansk Folkepartis Liselott Blixt til Ritzau.

Kan føre til lovændring

Listen er lavet til kronisk syge patienter, der ønsker at dø, men som ikke kan komme til det, eftersom aktiv dødshjælp ikke er tilladt i Danmark. Men Liselott Blixt frygter, at andre grupper også vil komme til at bruge den.

- Det her risikerer i stedet at skubbe til nogle mennesker, der ikke har en livstruende sygdom, men som "kun" er deprimerede, siger hun.

Flere juridiske eksperter vurderede i går torsdag, at listen fra lægegruppen ikke er i konflikt med straffeloven, og hvis det er tilfældet, så mener Liselott Blixt, at loven må laves om.

- Hvis det ikke er ulovligt, så må vi gøre det ulovligt, siger hun.

Også socialdemokraternes sundhedsordfører, Flemming Møller Mortensen, er fortørnet over listen, som han over for Berlingske kalder "dybt problematisk".

Tilbyder at fjerne liste - på én betingelse

De to politikere vil nu tage sagen videre til sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V), men hovedarkitekten bag selvmordslisten tager den politiske vrede med ophøjet ro.

- Jeg tror ikke på den slags enkeltsagslovgivning. Det ville også være tåbeligt i et land som Danmark at gribe ind over for ytringsfriheden på den måde, siger Svend Lings, der er formand for Læger for Aktiv Dødshjælp, til TV 2.

Han tilbyder dog selv at fjerne listen fra hjemmesiden, hvis bare politikerne stemmer en bestemt lovændring igennem.

- Politikerne kan bare gennemføre det borgerforslag, jeg har stillet, så er problemet løst, og så skal jeg nok fjerne listen igen, siger Svend Lings.

Det forslag vil konkret tillade aktiv dødshjælp.

Flertal vil have aktiv dødshjælp

Svend Lings benægter dog ikke Liselott Blixts påstand om, at listen kan gøre det lettere for eksempelvis deprimerede unge at begå selvmord.

- Det er en relevant overvejelse, og jeg mener bestemt heller ikke, at situationen er optimal. Men i den nuværende situation mener jeg, at hensynet til de syge må gå forud, siger han.

Svend Lings mener ikke, at det er en god situation, at private borgere må tage sagen i egen hånd og tage livet af sig selv.

- Men det er dikteret af politikerne selv, fordi de gang på gang har ignoreret befolkningens ønske, siger han med henvisning til, at talrige meningsmålinger viser et stort flertal i befolkningen for at tillade aktiv dødshjælp.

