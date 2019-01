Regeringen vil garantere førstegangsfødende en hospitalsseng i 48 timer

Fødsler på OUH Den 19. februar 2018 kunne TV 2/Fyn fortælle, at hver anden kvinde skal fremover ikke indlægges efter en fødsel på OUH, der lukker otte senge på barselsafdelingen og nedlægger syv sygeplejestillinger. - Vi har sat det mål, at vi frem mod Nyt OUH (der skal stå klar i 2022, red.) skal sikre, at vi lever op til regionens fødeplan. I den står der, at 50 procent af alle skal føde ambulant, og derfor bliver der fremover ikke brug for så mange sengepladser, sagde Bjarne Rønde Kristensen til TV 2/Fyn.

Første gang en kvinde føder, skal hun have lov til at blive på sygehuset eller på et barselshotel i 48 timer.

Det mener regeringen, der foreslår de nye regler som en del af en større reform på sundhedsområdet.

Det skriver dagbladet Politiken.

- Det er vores ønske, at man får det samme tilbud som førstegangsfødende landet over, og at man har muligheden for at blive i op til 48 timer og få amningen i gang, få den tryghed, der skal være, og indfinde sig i den nye rolle som en lille ny familie, siger Sundhedsminister, Ellen Trane Nørby (V), til TV 2.

Postnummer må ikke være afgørende

Det skabte stor debat midt i november, da Rigshospitalet i København meddelte, at førstegangsfødende, der ikke har komplikationer med deres fødsel, skal tage hjem fire timer efter at fødslen er endt. Af et brev, som Rigshospitalet sendte ud til de berørte familier, fremgik det, at hvor en indlæggelse på 24 timer på en barselsstue fremover ville blive erstattet af et hjemmebesøg fra en jordemoder. Årsagen var, at Rigshospitalet lukkede barselsgangen på sit patienthospital.

Men det er ikke godt nok, mener Ellen Trane Nørby:

- Det vil skabe en tryghed og sikre, at det ikke er postnummeret, der afgør, hvilket tilbud man får som førstegangsfødende i Danmark, siger Sundhedsministeren.

Regioner har skåret for meget

Hun fremhæver de regionale forskelle som et kardinalpunkt i regeringens kommende sundhedsudspil. Hun mener, at regionerne har beskåret fødselsområdet i forskellig grad, og at det har ført til for store forskelle i de tilbud, de nybagte familier møder.

- Der er nogle af regionerne, der har skåret alt for meget ned i fødselstilbuddene, og det skaber en utryghed, vi skal have gjort op med, siger ministeren. Hun understreger samtidig, at man skal have mulighed for at tage hjem, før de 48 timer er gået, hvis man ønsker det. Men også i de tilfælde skal sundhedsvæsenet være behjælpelig, så de nye familier kommer godt fra start.

Et tocifret millionbeløb afsat

På Finansloven fra 2016 blev der afsat 50 millioner kroner om året i perioden 2018-2020 for at styrke landets fødeafdelinger. Til dagbladet Politiken siger Ellen Trane Nørby, at ”et tocifret millionbeløb” specifikt vil gå til to-døgnsgarantien.

Ifølge tal fra Danmarks Statistik har der de seneste ti år været mellem knap 56.000 og godt 65.000 fødsler om året i Danmark.

Ifølge en befolkningsfremskrivning fra samme sted vil det tal dog stige de kommende år og årtier. Allerede i 2030 vil der blive født mere end 72.000 børn i Danmark, viser beregningerne fra Danmarks Statistik. Derfor er Lillian Bondo, formand i Jordemoderforeningen, heller ikke ubetinget optimist trods regeringens nye løfte:

- Det er ikke nok, at der er en seng. Der skal også være personale til at tage sig af den nybagte familie. Men de har i forvejen så travlt, at de løber fra den ene til den anden. Og hvor er kvadratmeterne? Det er ikke alle hospitaler, der har pladsen til de ekstra senge, det vil kræve, siger Lillian Bondo til dagbladet Politiken.

Tidligere er Socialdemokratiet og SF kommet med et lignende forslag i deres eget sundhedsudspil.