Regeringen varsler indgreb: Så dyrt må et lån fremover maksimalt være

Erhvervsminister Simon Kollerup er nu klar til kraftigt at barbere mulighederne for, at udlånere kan tjene på de såkaldte kviklån.

Læs også Minister om fynske kviklånsforslag: Spændende, men jeg har andre forslag

Regeringen vil onsdag foreslå et loft for rente og omkostninger, og ifølge TV 2 og Jyllands-Posten vil det loft være på 25 procent i årlige omkostninger (ÅOP). Det betyder, at udbydernes mulighed på at lave lån med omkostninger på op til 1000 procent, som vi ser det i dag, bliver afskaffet.

- Et ÅOP-loft på 25 procent er det, der skal til for at lukke den del af markedet, som ødelægger folks liv, siger erhvervsminister Simon Kollerup (S) til Jyllands-Posten.

ÅOP er de samlede årlige omkostninger i procent af et lån - det vil sige den omkostning, der årligt er på et lån inklusive både renter og andre omkostninger.

Oppositionen er åben overfor et indgreb mod kviklån, men skeptisk overfor ministerens forslag om et loft på 25 procent.

Læs også Trine kæmpede for at blive gældsfri: Nu vil fynsk kommune have ændret reglerne for kviklån

- Det er i den lave ende, for vi skal samtidig sikre, at den fri konkurrence på området fungerer, siger Dansk Folkepartis erhvervsordfører Hans Kristian Skibby til TV 2.

Regeringen åbner også for, at der skal ske begrænsninger i markedsføringen. På forhånd synes et stort flertal at støtte bestræbelserne på en kraftig barbering af udlånsselskabernes forretningsmodel.

Forbrugerråd: Folk bliver fanget i gæld

Forbrugerrådet Tænk er tilfreds med, at der kommer et indgreb.

- De forskellige udlånsselskaber lever ofte af, at lånene bliver misligeholdt. Op til 30 procent af lånene er i den kategori, og det bringer folk i store vanskeligheder, siger Morten Bruun Pedersen, seniorøkonom i Forbrugerrådet Tænk til TV 2.

Forbrugerrådet ønsker ud over et loft på de årlige omkostninger også en begrænsning i markedsføringen.

- Vi ser, at psykisk syge, folk med spillegæld og mange unge, der ikke har forstand på penge bliver fanget i den her type lån, og så er det vores opgave at hjælpe dem bagefter med gældsrådgivning, siger Morten Bruun Pedersen.

Læs også Minister varsler loft over renter på kviklån

En afgørelse i Østre Landsret viser, at lånene ikke i dag er ulovlige. Her sagde Østre Landsret god for årlige omkostninger i procent på 759 procent og en månedlig rente på 18 procent.

Det er disse lån, som erhvervsministeren nu vil have stoppet.