Sådan bliver nytårsvejret

Nytårsaften er en af de aftener på året, hvor mange af TV 2 Vejrets seere og læsere er særligt interesserede i, hvordan vejret bliver. Skal man have regnfrakken med til nytårsfesten, og hvordan bliver det, når nytårsraketterne farer til himmels?

På TV 2 Vejret følger vi udviklingen de kommende dage, og indtil videre ser nytårsvejret faktisk ret sikkert ud, selvom nytårsaften endnu ligger fire dage ude i prognoserne.

Aftenen bliver 10 grader varmere end normalt

Efter en kølig og til dels klar morgen i den nordlige og østlige del af Danmark vil vi i løbet af nytårsaftensdag opleve, at temperaturen er jævnt stigende dagen igennem.

Vi får et sted mellem fem og ni graders varme i løbet af eftermiddagen, og til aften bevarer vi samme temperaturniveau.

Temperaturen nytårsaften er op mod 10 grader varmere end normalt for årets sidste dag. Varmest bliver det i Nordjylland - på grund af føhnvinde fra de norske fjelde. Foto: TV 2 Vejret

Himlen vil dagen igennem være dækket af mange skyer, og luften vil være diset, men til gengæld holder det stort set tørt.

Og når midnatstimen nærmer sig, og vi skal have gang i nytårskrudtet, kan det være begyndt at klare op i den nordlige del af Jylland.

Til gengæld vil det så blæse en jævn til hård vind ind over Nordjylland med kuling ved kysterne og kraftige vindstød inde over land.

Den kraftige vind trækker også ned over Kattegat til Nordkysten af Sjælland og videre hen over Østersøen til Bornholm.

I den nordlige og østlige del af landet ser det således ud til, at vinden kan drille eller ligefrem besværliggøre det at fyre raketterne af, mens det ser noget fredeligere ud i resten af landet. Især i Sønderjylland.

Fælles for os alle er dog, at det bliver en usædvanlig lun aften med temperaturer omkring 10 grader over det normale for en aftenstund på årets yderste dag.

Gedigen varmepumpe sender Atlanterhavsluft ind over Danmark

Prognosen for vejret nytårsaftensdag og selve nytårsaften virker ret sikker.

For på trods af usikkerheder i detaljer omkring vinden og opklaringen fra nord ser den generelle vejrsituation ud til at ligge fast.

De to store globale vejrmodeller - den europæiske og den amerikanske - er nemlig begge enige om den overordnede vejrsituation.

Mellem et højtryk over Tyskland og et lavtryk over Nordskandinavien strømmer mild luft ind over Danmark fra vest nytårsaften. Foto: TV 2 Vejret

At vi skal befinde os mellem et højtryk over Tyskland og et lavtryk over Nordskandinavien, mens svage fronter trækker ind over os. Mildt luft strømmer derved direkte ind over os fra den lune del af Atlanterhavet.

Vi kan derfor være nogenlunde sikre på, at vejret bliver gråt og mildt nytårsaften, og at kulden holder sig væk - indtil videre.