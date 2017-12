Sådan rammer vindstød af stormstyrke lillejuleaften

En af årets helt store rejsedage bliver ramt af blæsende vejr - med vindstød af stormstyrke.

Der venter en blæsende lillejuleaftensdag, når et lavtryk passerer hen over Nordskandinavien og sender et kraftigt vindfelt ind over Danmark.

I løbet af lillejuleaftensdag vil vinden gradvist friske op fra vest og langs Jyllands Vestkyst og i Nordjylland nå vindstød af stormstyrke.

Herfra breder den kraftige blæst sig i løbet af eftermiddagen til Nordsjælland, Lolland/Falster og Bornholm, som også bliver ramt af vindstød af stormstyrke.

Broer og færger kan blive påvirket af blæsten

Det blæsende vejr falder sammen med en af årets helt store rejsedage, og med blæsende vejr fra vest skal der regnes med restriktioner på de store danske broer. Også færgeruter kan blive påvirket af det blæsende vejr.

Lillebæltsbroen, Storebæltsbroen og Øresundsbroen ligger på langs af vindretningen, og erfaringsmæssigt giver det med vindstød af stormstyrke 'blot' restriktioner for vindfølsomme køretøjer.

Derimod kommer den kraftige vestenvind til at blæse på tværs af Farøbroen, Storestrømsbroen, Vejle Fjord-broen og Sallingsundbroen, hvor det kan anbefales at undersøge, om der er eventuelle restriktioner, inden man kører over disse broer.

Også færgefarten kan blive påvirket af blæsten.

Med en bølgehøjde på mere end tre meter vil der erfaringsmæssigt være risiko for forsinkelser på færgefarten til Bornholm.