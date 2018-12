Gråvejrsdag i vente: Se her, hvornår det regner på Fyn

Vejret opleves koldt og fugtigt i dag, men egentlig er det bare typisk dansk decembervejr.

Der er mange skyer på himlen, luften er diset og fugtig, og i løbet af dagen kommer der en overgang regn.

Temperaturen vil svinge mellem 2 og 5 graders varme. Vinden kommer fra sydøst og er let til frisk, ved kysterne op til hård.

Mindre regnvejr bevæger sig fra sydvest mod nordøst

I morgen- og formiddagstimerne vil det regne i Vestjylland og Sønderjylland. Fra omkring middag bevæger regnvejret sig over Lillebælt til Fyn.

Først på eftermiddagen vil det regne i et bånd fra Lolland til Fyn og videre til Østjylland. Omkring klokken 15 trækker regnvejret over Storebælt. Sen eftermiddag og tidlig aften kan det regne i Nordjylland, Kattegatøerne og videre ned over Sjælland, Falster og Møn.

Regnen når til Fyn omkring middagstid og varer det meste af eftermiddagen. Foto: TV 2 VEJRET

Sen aften er det så Bornholms tur til at få lidt regn. Generelt vil det regne med let intensitet i et par timer, og der kommer mellem 1 og 3 millimeter. I Nordjylland og Nordsjælland kan regnvejret kortvarigt gå over i slud.