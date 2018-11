Sjældent syn ved fynske kyster: - Der er en kvalm lugt af forrådnelse

Det lugter af kål, og det ligner grønkålssuppe.

Vandet ved flere kyster er for øjeblikket farvet grønt af alger, hele vejen fra Det Sydfynske Øhav og op til Aarhus Bugt.

Og det er ikke noget, der begejstrer en garvet lystfisker ved Bøjden Havn på Sydfyn.

- Der er sådan en kvalm lugt af forrådnelse, siger Bjarne Pedersen til TV 2.

Det var de lokale lystfiskere, der opdagede algerne i starten af ugen og alarmerede Miljøstyrelsen.

For selvom alger ikke er et nyt bekendtskab for en lystfisker med 40 års erfaring, så er det alligevel et usædvanligt syn for Bjarne Pedersen.

- Jeg har aldrig set så meget - slet ikke på denne årstid. Det er jo gerne om sommeren, siger han.

Kan bidrage til iltsvind

Efter flere borgerhenvendelser har Miljøstyrelsen taget prøver af vandet og konkluderet, at det grønne vand skyldes arten grøn furealge med det latinske navn Lepidodinium chloroforum.

- Vi har set furealgen i stigende mængder på dybere vand de seneste uger, men nu har vinden ført algen ind til kysten, siger biolog ved Miljøstyrelsen Nikolaj Holmboe i en pressemeddelelse.

Fra Det Sydfynske Øhav til Aarhus Bugt er vandet farvet grønt af alger. Foto: TV 2

Algen er ikke giftig, men det betyder ikke, at de store forekomster ikke kan være problematiske.

- På et tidspunkt vil de synke til bunds, og der vil de ligge og langsomt blive nedbrudt. Og det kræver ilt, så i det store billede vil den kunne bidrage til kommende iltsvind, siger Peter Henriksen, der er institutleder ved Bioscience på Aarhus Universitet, til TV 2.

Den pludselige opblomstring skyldes den rette kombination af lys, temperaturer og næringsstoffer, men det er uklart, hvorfor det sker netop nu.

Yderst sjældent syn

Ifølge eksperten er de store forekomster et yderst sjældent syn, der ikke er set siden 1999.

- Så det er jo ikke noget, vi ser hvert år, siger Peter Henriksen.

Lystfisker Bjarne Pedersen er da også bekymret for ’grønkålssuppen’ og risikoen for iltsvind ved Bøjden Havn.

- Det kan jo betyde noget for fiskene og vores fiskebestand her i fjorden, siger han.

Bjarne Pedersen kan risikere at vente lidt endnu, før han slipper for den kålagtige dunst. Ifølge Peter Henriksen er alger af denne slags typisk væk igen i løbet af to til tre uger.