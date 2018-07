Skyer truer nu det solrige og varme sommervejr

Skyerne kommer dog uden en eneste dråbe regn, og mange steder vil solen fortsætte med at skinne resten af dagen.

Efter nogle varme og solrige dage i hele landet vil skyer onsdag nogle steder lægge en dæmper på sommervarmen.

Det er fugtig luft fra Nordsøen, der siver ind over Danmark, som fra morgenstunden giver skyet vejr i store dele af Jylland.

Luften strømmer hele vejen fra Norskehavet og syd om Norge, så Nordjylland og den østlige del af landet kommer til at ligge i læ bag de norske fjelde, og dermed redder sig endnu en solrig sommerdag.

Mens man således kan kigge langt efter sommervejret i Syd- og Vestjylland, så kan man i resten af landet fortsat tage badedyret under den ene arm og køletasken i den anden og begive sig til stranden.

Også Fyn får skyet vejr det meste af onsdagen. Foto: TV 2 VEJRET

Nogle får stadig sol og sommer

Først på dagen vil skyerne ligge over en stor del af Jylland, og temperaturerne får under skyerne svært ved at komme over 15-16 grader inden middag.

Ud på eftermiddagen er der bedre chance for sol til en større del af landet. Skyerne kan delvis opløses af julisolens stråler, men i Vestjylland skal man ikke gøre sig store forhåbninger om andet end en gråvejrsdag med temperaturer omkring 18-20 grader.

I resten af landet kan man se frem til solrigt vejr og temperaturer, som mange steder når op mellem 23 og 25 grader, og i Nordjylland, hvor det bliver varmest, kan termometeret lokalt nå 26-27 graders varme.

Flere skyer og blæsende vejr på vej

Skyerne, som ikke vil give Danmark en eneste dråbe tiltrængt regn, breder sig natten til torsdag ind over en stor del af landet og giver torsdag de fleste en skyet dag.

Fredag tager vinden til, og det kan blive en blæsende dag med store bølger langs den jyske vestkyst, og på Roskilde Festivalen skal man spænde bardunerne ekstra godt og måske pakke sin pavillon sammen, inden den hårde vestenvind tager den.