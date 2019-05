Fynsk forskning: Slimede vandmænd skal bekæmpe mikroplast i havene

Du kender dem måske fra en vadetur langs strandkanten eller som en slimet overraskelse på en badetur i havet.

Gopler – også kendt som vandmænd eller brandmænd – findes overalt i verden.

De gennemsigtige havdyr har hverken hjerne eller hjerte og anses af både fiskere og strandgæster som en plage. Men noget peger på, at de gele-agtige dyr også kan have en gavnlig effekt.

En slimet opdagelse

Forskere på Syddansk Universitet undersøger lige nu gennem det internationale projekt ’Go Jelly’ fordelene ved vandmændene.

Når dyrene formerer sig eller bliver stressede, udsender de nemlig slim i havvandet omkring sig. En slim, der har vist sig at kunne binde mikroplast.

De mikroskopiske plastpartikler er blandt verdens største forureningsproblemer. Og den slimede opdagelse kan derfor have stort potentiale.

- Idéen er at opfange mikroplast med slimfiltrene, fjerne plasten fra slimet, genbruge slimet også genbruge plasten. Det er en stor mission, siger marinbiolog og koordinator på forskningsprojektet, Jamileh Javidpour.

I projektet undersøges slim fra otte forskellige arter af gopler. Foto: TV 2

Gennem projektet undersøges slim fra otte forskellige arter af gopler. Teorien er, at slimen aktivt kan bruges til at fjerne de små stykker plastik - for eksempel ved at blive inkluderet i filtre.

Mikroskopisk og overset

Ved Forskningsinstituttet Fjord og Bælt i Kerteminde er den udbredte forureningssynder også i fokus. I cirka hver tredje fisk, de undersøger, bliver der fundet mikroplast.

Hvis vi kan løse problemet med mikroplast og nanopartikler ved hjælp af et billigt, biologisk baseret filter, hvorfor så ikke? amileh Javidpour, forsker

Biolog og naturformidler Julie Møller Madsen forklarer, at de tidligere fundet havpattedyr med maverne fulde af plastik. Men den mikroskopiske slags har været mindre belyst.

- Lige præcis mikroplastik har man ikke kunnet se, så der har måske ikke været så meget opmærksomhed på det. Det er super fedt, at der er kommet det – og at der bliver forsket i nogle metoder, siger biolog og naturformidler Julie Møller Madsen.

HVAD ER MIKROPLAST? Mikroplast er defineret som alle plastikstykker, der er mindre end 5 millimeter (½ centimeter) i diameter

De fleste stykker mikroplast er langt mindre end 1 millimeter og kan ikke ses med det blotte øje

De måles typisk i mikrometer – som er en tusindedel af en millimeter – deraf navnet mikroplast

Mikroplast kommer fra nedslidning af større plaststykker, såsom karklude, dæk, maling, fodtøj, kosmetik og tekstiler Kilde: Miljøstyrelsen Se mere

En del af løsningen

Forskningsprojektet og de gele-lignende vandmænd er ikke det endegyldige svar på forureningsproblemerne i verdenshavene, lyder det fra Jamileh Javidpour. Alligevel håber hun, at de kan blive en del af løsningen.

- Hvis vi kan løse problemet med mikroplast og nanopartikler ved hjælp af et billigt, biologisk baseret filter, hvorfor så ikke? siger hun.

’Go Jelly’-projektet er financieret af midler fra et EU-program for forskning og innovation og kører indtil december 2021 ud.