Slut med egen skraldespand – nu skal du gå gennem byen med dit skrald

Det vakte undren, da Marlene Olsen fra Rudkøbing tidligere i denne uge fandt et brev fra Langeland Forsyning i sin postkasse.

Brevet er sendt til indbyggerne i Rudkøbings indre by og fortæller, at de i løbet af i år mister skraldespanden ved deres husstand. I stedet skal de tage deres sorterede affald med og aflevere det ved nye såkaldte affaldsøer rundt om i byen.

I Facebook-gruppen ’Udkantsgruppen Langeland’ har hun delt et billede af brevet, og adskillige borgere er gået ind i diskussionen om, at de nu skal gå gennem byen til et endnu ikke fastlagt sted med deres skrald.

- Det bliver presset ned over hovedet på mig. Hele mit liv har jeg været vant til, at der er en skraldespand ude foran min dør, og så kommer de pludselig og siger, at jeg ikke må have en skraldespand, siger Marlene Olsen til Fyens Stiftstidende.

Ingen info om afstand til ny affaldsø

Foruden frustrationer over nu at skulle gå længere med sit husholdningsaffald, udtrykker flere borgere også manglende forståelse for, at der i brevet fra Langeland Forsyning ikke er mange detaljer om det nye tiltag.

Blandt andet fremgår der intet om, hvor og hvornår affaldsøerne vil blive opstillet, kun at planerne vil blive drøftet på et borgermøde arrangeret af Langeland Kommune.

Det skyldes ifølge direktør i Langeland Forsyning Lars Birk Rasmussen, at selskabet ganske enkelt ikke har mere information at give borgerne på nuværende tidspunkt.

- Lige nu ved vi kun, at affaldsøerne kommer. Det er naturligt, at den enkelte stiller spørgsmål om, hvor langt de kommer til at gå med deres affald, og om øen kommer til at være i deres baghave, men de her nære spørgsmål er der ikke taget en beslutning om, siger han til Fyens Stiftstidende.

Marlene Olsen og andre af borgere udtrykker på Facebook også en anden bekymring. For hvad hvis man ikke kan gå ned med sit skrald med det samme og må stille det uden for døren, så det tiltrækker skadedyr?

Kommune forstår borgernes frustration

Til Fyens Stiftstidende forklarer en sagsbehandler i Langeland Kommune, at de har kigget på erfaringer fra andre byer, som ifølge kommunen har haft succes med affaldsøer, og hvor det ikke har været et problem, at folk stiller affald uden for deres hoveddør eller andre steder.

Kommunen udtrykker forståelse for borgernes frustration, men henviser til, at det er nødvendigt med nye tiltag, der skal få flere til at sortere affald, hvis de i kommunen skal leve op til danske og europæiske krav.

I strategien ’Danmark uden affald’ fra 2013 satte regeringen et konkret mål om, at danskerne i 2022 skal genanvende halvdelen af vores affald, hvilket vil være mere end en fordobling over perioden.

Fælles affaldsløsninger på vej flere steder

Flere steder i landet skal borgerne allerede nu sortere affald, og særligt i områder med etagebyggerier, rækkehuse og sommerhuse har fælles affaldsøer allerede været virkelighed i et stykke tid.

Fredag i sidste uge blev et nyt affaldssystem med en central affaldsø inviet i et sommerhusområde ved As Vig i Hedensted Kommune. Her har kommunens tekniske udvalg netop besluttet, at ordningen skal afprøves i nogle etageejendomme samt i et nyetableret område med rækkehuse i Juelsminde, skrev Horsens Folkeblad onsdag.

Horsens Kommune lavede for to år siden et nyt affaldssystem. Her talte TV SYD med dengang 69-årige Ulla Johansen, der har dårlig ryg og dårlige knæ og derfor var ked af, at hun nu skulle til at gå 75 meter længere for at komme af med sit affald. I denne situation var kommunens svar, at hun måtte søge hjemmehjælp, hvilket hun helst var fri for.

Udfordring for ældre og gangbesværede

I Rudkøbing stiller borgere også spørgsmål til, hvordan det nye affaldstiltag vil ramme ældre og gangbesværede borgere, hvor en større afstand til skraldespanden kan give problemer.

- Hvad med de ældre mennesker, der bor ovre på den anden side? Eller hvad med ham den demente, der bor længere nede ad gaden? Det her kan blive rigtig dyrt for kommunen, siger hun til Fyens Stiftstidende.

Sagsbehandler Claus Mogensen fra Teknik og Miljø i Langeland Kommune har over for Fyens Stiftstidende ikke noget bud på, hvad man som borger skal gøre, hvis man eksempelvis er gangbesværet og slet ikke har mulighed for at benytte affaldsøerne.

- Hvis man får noget hjemmehjælp, er der mulighed for at få lavet det om, men det er rigtigt, at man kommer til at blive udfordret på sine vaner, siger han til avisen.

Borgermødet om den nye affaldsløsning afholdes på Ørstedsskolen i Rudkøbing tirsdag 26. februar klokken 19.