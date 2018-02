Somalisk kvinde provokeret af tv-indslag: - Jeg betaler også skat

Man kan godt arbejde, selv om man ikke taler dansk. Man lærer sproget ude på arbejdspladsen, siger kvindelig, somalisk jobkonsulent.

- Jeg har også været provokeret, selv om jeg ikke er dansker, men somalier.

Det siger ældrekonsulent Layla Haji Yusuf om et indslag i TV 2 Nyhederne søndag, hvor en gruppe på 11 somaliske kvinder indrømmede, at de hverken taler dansk eller har fast arbejde – trods mange år i Danmark.

Layla Haji Yusuf bor, ligesom de interviewede kvinder, i Odense-bydelen Vollsmose. Hun er er en af mange – både etniske danskere og somaliere, politikere og lokale beboere - der har reageret på, at det kan lade sig gøre at bo op til 19 år i Danmark, uden at lære at tale sproget og uden at komme ud på arbejdsmarkedet.

'Jeg skal passe mit arbejde'

Hun har selv arbejdet stort set siden hun kom til Danmark i 1997. Først som social- og sundhedshjælper, så på plejehjem og nu som ældrekonsulent.

- Selvom jeg er somalier, blev jeg provokeret. Jeg betaler skat ligesom danskerne, jeg går på arbejde om morgenen, selv om mine børn har brug for mig og selv om jeg gerne ville sove lidt længere. Men jeg skal passe mit arbejde, siger Layla Haji Yusuf.

En anden kvinde af somalisk afstamning, Ayam Mona Mussa, understreger, at der er stor forskel på, hvilke vilkår de somaliske kvinder i Danmark har. Hun kom selv til Danmark som barn, og arbejder i dag som jobkonsulent i Faxe kommune.

- Min første reaktion var, at jeg blev rørt og ked af det. Men det er kun én vinkel. Der er andre somaliske kvinder, der er velintegrerede. De kvinder, som vi så i indslaget, er typisk førstegenerations kvinder, der er kommet hertil som voksne. For dem er der helt sikkert nogle kulturelle barrierer. Vi andre, der kom hertil som børn, har haft det nemmere, siger hun.

'En rummelig arbejdsgiver'

Hun advarer samtidigt imod at fokusere for meget på, at de somaliske kvinder ikke kan tale ret meget dansk.

Det mener Ayam Mona Mussa ikke må være en forhindring for at komme ud på arbejdsmarkedet.

- Man lærer sproget ude på arbejdspladsen, ikke på en sprogskole. Sproget må ikke være en forhindring for at komme i gang på arbejdsmarkedet. Men det kræver en rummelig arbejdsgiver, der tør tage en udlænding ind, i stedet for blot at vælge Hr. Hansen, som han ved, han kan tale med, siger hun.

'Vi er ikke ens'

De to kvinder understreger, at man ikke ud fra nogle enkelteksempler kan generalisere, hvordan somaliske kvinder er.

- Vi er ikke alle sammen ens. Der er også nogle danskere, som har kæmpet siden de blev født og nogle, der bare er passive og sidder derhjemme og får kontanthjælp, siger Layla Haji Yusuf fra Vollsmose.