Somaliske kvinder kan ikke dansk – skal trækkes i kontanthjælpen, mener S

Kvinderne har pligt til at gøre sig jobparate, mener Socialdemokratiet efter TV 2-historie. Venstre er ikke afvisende over for forslaget.

Når arbejdsløse indvandrekvinder efter mange år i landet ikke kan dansk, skal de trækkes i kontanthjælpen.

Det har Socialdemokratiet for nyligt foreslået, og efter et indslag i TV 2 Nyhederne søndag sætter udlændingeordfører Mattias Tesfaye fornyet fokus på det.

Det sker, fordi 11 somaliske kvinder fra en kvindeforening i Vollsmose ikke kan dansk eller har et lønnet arbejde. Også selvom mange af dem har været adskillige år i Danmark.

Vi kan se, at krav virker andre steder i samfundet, og det tror jeg også vil virke her. Man kan ikke bare blive ved med i årevis at gå rundt derhjemme Mattias Tesfaye

- Det nuværende system fungerer ikke. De her indvandrerkvinders pligt er at gøre sig klar til arbejdsmarkedet, og det er man ikke, hvis ikke man kan snakke dansk, siger Socialdemokratiets udlændingeordfører, Mattias Tesfaye, til TV 2.

Kan ikke blive ved med at gå hjemme

Socialdemokratiets forslag går på, at indvandrere på integrationsydelse eller kontanthjælp skal have en 37 timers arbejdsuge. Den skal blandt andet indeholde sprogundervisning og en forberedende indsats til arbejdsmarkedet.

I tilfældet med kvinderne fra Vollsmose vil partiet kræve, at de bliver trukket i kontanthjælpen, hvis ikke de møder op til sprogundervisningen, lyder det fra Mattias Tesfaye.

Han afviser, at en hårdere kurs kan få dem til at isolere sig endnu mere.

- Vi kan se, at krav virker andre steder i samfundet, og det tror jeg også vil virke her. Man kan ikke bare blive ved med i årevis at gå rundt derhjemme, siger Mattias Tesfaye.

V afviser ikke

I blå blok er Venstre ikke afvisende over for forslaget.

Venstres Marcus Knuth siger, at hans parti er tilhænger af strammere krav, og han betoner vigtigheden i at få flere med indvandrebaggrund i arbejde.

Han forstår dog ikke, hvorfor Socialdemokratiet ikke klart bakker op om den integrationsydelse, regeringen og Dansk Folkeparti har indført.

Integrationsydelsen er lavere end kontanthjælpen og har som formål at få nytilkomne hurtigere ud på arbejdsmarkedet. Derfor ville det være oplagt at støtte den i første omgang, mener Marcus Knuth.

- Men forslaget fra Socialdemokratiet lyder interessant. Og vi kan være helt enige om, at det er fuldstændig uacceptabelt, at en kvinde, der har været her i 19 år, lever fuldstændig uden for det danske samfund, siger Marcus Knuth til TV 2.

DF vil sende dem hjem

Hos Dansk Folkeparti mener udlændingeordfører Martin Henriksen, at Socialdemokratiets forslag er i småtingsafdelingen. Han siger, det er nødvendigt med et helt andet fokus.

- Det er jo fint nok, at Socialdemokratiet siger, at de skal ud og arbejde eller undervises i 37 timer. Men det er også, fordi de har det fokus, at de her mennesker skal integreres, siger Martin Henriksen og tilføjer:

- Ud fra det, TV 2 og andre viser, må man på et tidspunkt nå frem til den konklusion, at mange af de her mennesker kan ikke integreres i det danske samfund. De skal sendes hjem.

Sprog er ikke problemet

Under TV 2s besøg i kvindeforeningen i Vollsmose siger advokat Tobias Grotkjær Elmstrøm, at det især er de manglende danskkundskaber, der forhindrer kvinderne i at komme ud på arbejdsmarkedet.

Iman Hassan, der har boet i Vollsmose i 19 år og kun arbejdet i et år, mener selv, at hun sagtens kan arbejde. Også selvom hun ikke kan sproget.

Det samme mener de øvrige kvinder, der er tilstede. De siger, at de kan arbejde med rengøring, passe børn, hjælpe til i skolen. Sproget er ikke en forhindring, ifølge dem.

Adspurgt, hvorfor hun så alligevel ikke har et arbejde lige nu, svarer Iman Hassan:

- Det er svært at få job. Der kræves kvalifikationer, når man søger arbejde. Der er mange ting, der gør det svært at få et job. Blandt andet tørklædet, siger Iman Hassan gennem tolken.

Manglende krav

Koncernchef i beskæftigelses- og socialforvaltningen i Odense Kommune, Susanne Kvolsgaard, er ikke fornøjet med at se de optagelser, som TV 2 har lavet fra kvindeklubben i Vollsmose.

- Det er meget tankevækkende at se, og jeg synes også, det er meget bedrøveligt at se, at der er så mange borgere, der er så langt væk fra arbejdsmarkedet og har været det i så lang tid.

Har I været gode nok til at stille krav til sådan en som Iman Hassan?

- Det tror jeg da ikke, vi har. For så havde hun jo nok lært at tale bedre dansk, så det synes jeg ikke, vi har, siger Susanne Kvolsgaard, der dog ikke mener, at sproget forhindrer kvinderne i at komme på arbejdsmarkedet.

- Det gør det selvfølgelig nemmere, hvis man kan sproget, men altså vi ser det ikke som en barriere, at man ikke kan tale dansk. Fordi så må man ud på en arbejdsplads, og så må man meget hurtigt lære de arbejdsmæssige ord og begreber, som man skal bruge, og så lærer man det jo i konteksten, siger Susanne Kvolsgaard.

